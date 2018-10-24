Erdoğan, Muhammed bin Selman'la görüştü

24 Ekim 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan tarafından gelen talep üzerine Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la telefonda görüştü.

Erdoğan'ın Veliaht Prens Selman ile görüşmesinde Kaşıkçı cinayetinin bütün yönleriyle aydınlatılması için ortak çaba harcanması konusu ele alındı.

Selman, "Kaşıkçı olayını çözmek için Türkiye ile iş birliği yapıyoruz. Suudi Arabistan ve Türkiye arasında çatlak oluşturmak isteyenler var. Kral Selman, ben ve Erdoğan olduğu sürece bunu başaramayacaklar. Her iki ülkenin hükümeti, suçluların cezalandırılması için iş birliklerini ispatlayacaklar." dedi.