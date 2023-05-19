Erdoğan: Mültecilerin ülkelerine dönmesini sağlayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerin en çok konuşulan konusu Suriyeli mültecilerle ilgili son dakika açıklamalar yaptı. Erdoğan : "1 milyona yakın mültecinin topraklarına dönmesi için Suriye'de konut yapımıyla ilgili projeler hazırladık. Mültecilerin ülkelerine dönmesini sağlayacağız." dedi.
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Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:
1 milyona yakın mültecinin topraklarına dönmesi için Suriye'de konut yapımıyla ilgili projeler hazırladık. Mültecilerin ülkelerine dönmesini sağlayacağız.
(Esed'in Türk askeri Suriye'den çekilsin talebi) Öyle bir düşüncemiz yok, çünkü terör tehdidi devam ediyor.
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