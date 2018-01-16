Erdoğan: Münbiç'ten başlayarak terör yuvalarını dağıtacağız

16 Ocak 2018

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan NATO'ya serzenişte bulunarak, "Ey NATO siz ortaklarınızdan birine herhangi bir sınır tecavüzünde bulunanlara karşı tavır almakla da mükellefsiniz. Şu ana kadar siz ne tür bir tavır aldınız. Bunu kendilerine duyurduk, duyuruyoruz. Genelkurmay Başkanımız kendileri ile bu konuda görüşüyorlar, görüşecekler" dedi.

"Suriye'de Terör yuvalarını birer birer dağıtacağız"

"Dün Irak'ta oynana oyunu bozduk, Suriye'de oynanan oyunun kalbine hançer sapladık. Kısa süre içinde Afrin ve Münbiç'ten başlayarak Suriye'deki terör yuvalarını da birer birer yok dağıtacağız" diyen Erdoğan, "Buna ne müttefikimiz görünüp bizi sırtımızdan vuranlar mani olabilir ne de siyasetçi görünen marjinaller mani olabilir" şeklinde konuştu.

"Faturası bize kesilsede kendi iç tartışmaları"

Erdoğan son günlerde AYM ile ilgili devam eden tartışmalar hakkında açıklamada bulundu. Erdoğan, "Adalet Şurası'nda akademisyen ve yargı mensuplarımızla bir araya gelme imkanı bulduk. Son yıllarda yaşanan birtakım gelişmelerin faturası her ne kadar hükümetimize kesiliyor olsa da aslında yargının kendi iç tartışmalarının ürünüdür" dedi.

Kaftancıoğlu için ağır sözler

CHP İstanbul 36. Olağan İl Kongresi'nde il başkanlığına seçilen Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadaki paylaşımlarını hakkında da yorumda bulunan Erdoğan şunları söyledi:

"Biz bu partinin başındaki zatın hezeyanlarını üzüntüyle takip ederken İstanbul'a bir il başkanı seçmişler ki tam bir facia. Demokrasiye saygımız vardır. Buna bizim bir şey söylememize gerek yok, kendi söyledikleri her şeyi anlatıyor. Bu tweetler de neler yok ki. Yüzünde poşi ile polise taş atmaya varıncaya kadar attığı tweetlere varıncaya kadar nasıl birisi! Her şey bir tarafa da Gazi Mustafa Kemal'in partisi kimlerin eline kaldı? Ermeni soykırımı diyerek tarihimizi ve milletimizi aşağılıyor. Devlet katil değil seri katil diyor. Terör eylemlerinde ölenlerin suçunu devlete atıyor. Eylemci fotoğrafları ona ait değilse bile bu vandallığa sahip çıktığını gösteriyor. Diğer paylaşımlarından Gezi olayları sırasında "Ananı da al haydi Taksim'e" diyerek provokasyonlarda bulunduğu anlaşılıyor. CHP ile BDP'nin ortak hareket etmesini kutlayan mesajlar yayınlıyor. Bu konuda tepkiler almış olacak ki hemen CHP'yi HDP'yi aynı yola girdi diye eleştiren gerzekler yol doğu diyerek harekete geçiyor"

"Afrin operasyonu Suriyeli muhaliflerle yapılacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan gazetecilerin Afrin operasyonuna Suriyeli muhaliflerin dahil olup olmayacağı ile ilgili bir soruyu, "Tabii olacak, beraber. Onlar için veriliyor bu mücadele. Biz onlara, topraklarına sahip çıkmaları için, bu kardeşlerimize orada yardımcı oluyoruz." diye yanıtladı.

"Trump'ı aramayı düşünmüyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Suriye konusunda görüşme olup olmayacağı sorusuna ise şöyle cevaplandırdı:

"Şu anda henüz kendisini aramayı düşünmüyorum. Çünkü daha önce bunları konuştuk, o bana dönecekti. O bana dönmediği sürece ben ona dönmem. Putin ile iki üç gün önce konuştuk, telefon diplomasimiz devam ediyor."

"Bu millet o oyunları artık aştı"

Erdoğan, MHP ile ittifakta Kürt vatandaşların küseceği iddiasına ilişkin, "Onlara inanmayın. Bu millet o oyunları artık aştı." ifadelerini kullandı.

"Suriye'de rejim böyle bir oluşuma onlar da sıcak bakmıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin "PKK/PYD Ordusu" planına ilişkin, "Amerika 11-12 bin kilometreden gelecek, burada kendisine bir ordu oluşturacak ve adını da ne koyacak? 'Sınır güvenliği.' Neyin sınır güvenliği? Bakın şu anda Suriye'de rejim, 'bu bizim için bir tehdit oluşturur' diyor ve kesinlikle böyle bir oluşuma onlar da sıcak bakmıyor." dedi.