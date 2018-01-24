Erdoğan: Obama bizi aldattı, sözünde durmadı

24 Ocak 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 44. Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Afrin'i teröristlerden temizlemek için başlattığımız operasyon başarıyla sürüyor. Bölgenin asli sahipleri ile TSK güçlerinden oluşan birlik adım adım Afrin'i kontrol altına alıyor. Silahla donatılan terör örgütünün son mensubu etkisiz hale getirilene kadar bu operasyon devam edecek. Tüm terör örgütlerinden arındırmayı boynumuzun borcudur.

Sınır ötesi tehditler önemlidir. Biz Suriye'deki Arap, Türkmen ve Kürt kardeşlerimizin güvenliğini ve refahını en az kendimizinki kadar önemli görüyoruz. Birileri fitne kazanını kaynattı, dört bir koldan saldırıyorlar. Bu operasyonu Afrin'deki Kürt kardeşlerimize karşı gibi göstermeye, bizi işgalle suçlamaya çalışıyorlar.

Fırat Kalkanı'nda teröristlerden temizlenen alana 100 binden fazla kardeşimiz yerleşti. Afrin'de de aynısı olacak. Önce teröristlerin kökünü kurutacağız. Sonra da orayı yaşanabilir hale getireceğiz. Kimler için, 3,5 milyon ülkemizde misafir ettiğimiz misafirler için.

Kobani'den ülkemize kaçanlar ülkelerine dönmüyor. Çünkü bölgeden DEAŞ gitti ama başka bir terör örgütü çöreklendi. Bunlar katil, bunlar hırsız, bunlar ırz düşmanı. Bunlar haçlı seferlerinin yeni işbirlikçileri.

"İnsanlığın onurunu da kurtarıyoruz"

Zeytin bizim inancımızda kutsaldır. Zeytin Dalı adını verirken kucaklayalım, özgürlük adımı atalım istedik. Türkiye sadece kendi sınırlarını korumakla kalmıyor aynı zamanda insanlığın onurunu da kurtarıyor.

"Obama bizi aldattı"

Sayın Obama döneminde bizim bir de zeytinlik harekatı vardı. Ne yazık ki orada Obama bizi aldattı. O harekat Münbiç'i teröristlerden temizleme harekatıydı. Sözünde durmadı. Biz sözümüzü tuttuk, onlar tutmadı. Münbiç'i gerçek sahiplerine bırakacağız dediler. Münbiç yüzde 95 Arap'tır, orada Kürt yoktur. Sözlerinde durmadılar. Hesap başkaydı. Orada hesap, terör devleti kurma hesabıydı. Adını Kürt devleti koyuyorlar. Burada Kürt yok ki. Bunları söyleyince beyler rahatsız oluyor. Biz doğruyu her yerde söyleyeceğiz.

"Teröristlerin kökünü kazıyacağız "

Biz bu adımları atarken kararlılıkla yürümeye devam ederken her mücadelede de biliyoruz ki bedeli vardır. Zeytin Dalı Operasyonu'nda şehitlerimiz, gazilerimiz var ama Özgür Suriye Ordusu ve bizim şehitlerimizle beraber 7-8 şehidimiz varsa 4 gün içerisinde, karşı taraftan da tespit ettiğimiz kadarıyla 268 kişi etkisiz hale getirildi. Kararlı bir şekilde bu devam edecek. Bunların kökünü kazıyacağız.

Dünyada bizden başka, ucunda şehadetin olduğu bir mücadeleye böylesine gönüllü olarak, böylesine aşkla, böylesine sevdayla koşan, koşmak isteyen bir başka millet tanımadım, tanımıyorum."