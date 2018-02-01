Erdoğan okuma yazma seferberliği başlattı

01 Şubat 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi'nden video konferans aracılığıyla katıldı.

Anlı'nın öncülük yaptığı okuma yazma seferberliğini canlı yayında başlatan Erdoğan, Anlı'nın okuma yazma seferberliği konusundaki gayretlerini en başından beri yakından takip ettiğini belirtti. Erdoğan, "Böyle bir kampanya olur da bizim buna destek vermememiz düşünülebilir mi? Milli Eğitim Bakanlığımız başta olmak üzere, ilgili tüm kurumlarımıza bu kampanyayla ilgili talimatları verdik. İmkanlarımızı da seferber ettik. Biz de bu seferberlikte varız diyoruz." dedi.

Milletten destek beklediklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu tür kampanyalarımızla eğitim öğretim konusundaki eksiklerimizi önemli ölçüde giderdiğimizi düşünüyorum. Geçmişte çok yüksek oranlarda olan okuma yazma bilmeme düzeyini sıfıra indirene kadar bu çabalarımızı sürdüreceğiz. Aslında 2003 yılında eşimle birlikte Şanlıurfa'da başlattığımız 'Haydi Kızlar Okula' kampanyasıyla bir adım atmıştık. Bu adım gerçekten meyvelerini verdi, veriyor."

Türk halkının okumaya, yazmaya ne kadar hasret olduğunu programda bizzat dinlediklerini belirten Erdoğan, "Vatandaşlarımız, taleplerini Milli Eğitim Bakanlığımıza, valiliklerimize, kaymakamlarımıza, muhtarlıklarımıza iletebilirler. Kurumlarımız, bu talepler doğrultusunda gerekli hazırlıkları ve planlamayı yapıp kampanyaya dahil olacaklardır. Bizim için en büyük mükafat, bu tür kampanyalarla okuma yazma öğrenmesine vesile olduğumuz her bir vatandaşımızın sevincine ortak olmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, böyle hayırlı bir işe vesile olduğu için Müge Anlı'ya teşekkür etti.

Anlı'nın "Hayalimde büyük diploma törenleri var ne dersiniz?" sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Memnuniyetle. Bu tür büyük organizasyonlarla diploma törenlerini birlikte icra etmemiz, sadece bizi değil, tüm milletimizi sevindirecektir. Özellikle de ülkemizde hala 2,5 milyonun üzerinde insanın okuma yazma bilmiyor olması, bu tür kampanyaların önemine işaret ediyor. Üstelik bu sayının kayda değer bir bölümü, İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerimizde bulunuyor. Okuma yazma kurslarıyla yılda ortalama 100 bin vatandaşımızın önünde yeni bir dünya açılıyor. Medya kuruluşlarımızın ve sizler gibi medya mensuplarımızın bu konuya gösterdikleri hassasiyet sayesinde bu sayıyı daha da artırabiliriz."

"Hedefimiz, vatandaşlarımızın okuma yazma öğrenebilmesini sağlamak"

Emine Erdoğan ise bu seferberlikte yıllardır var olduklarının altını çizerek, "Ülkemizin bu derin yarasının tedavisine katkı sağlamak için bizzat başlattığımız ve başarıyla neticelendirdiğimiz kampanyalar bulunuyor." diye konuştu.

Sadece "Ana Kız Okuldayız" kampanyasında sertifika verilenlerin sayısının 1 milyon 832 bin olduğuna dikkati çeken Emine Erdoğan, "Sizler gibi kıymetli arkadaşlarımızın yürüttükleri kampanyalara her türlü desteği verdik, veriyoruz. Hedefimiz, kadınıyla erkeğiyle tüm vatandaşlarımızın okuma yazma öğrenebilmesini sağlamaktır. Size de böylesine önemli bir konuya hassasiyet gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA