Erdoğan: Olaylar karşısında BM bitmiştir, çökmüştür

16 Mayıs 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarıyla ilgili, "Olaylar karşısında BM bitmiştir, tükenmiştir, çökmüştür. Şu anda BM Genel Sekreteri'ne hukukumuz ileri derecede olmasına rağmen ulaşamıyoruz." dedi.

Erdoğan şehit aileleriyle yapılan iftar programında konuşma yaptı. Erdoğan yaptığı konuşmada, "Amerikan'ın büyükelçiliğini BM ve uluslararası kurumların kararlarını hiçe sayarcasına Kudüs'e taşıması İsrail yönetimini adeta azdırmıştır. Dünyanın bir başka yerinde yaşansa tüm uluslararası kurumların tüm devletlerin ayağa kalkacağı bu saldırı, İsrail tarafından Filistinlilere uygulandığında maalesef büyük bir aymazlıkla karşılanmıştır. Türkiye'nin girişimleri, İslam coğrafyasındaki mazlum halkların yürek yakan isyanları ve kimi vicdanlı Batılıların itirazları dışında bu trajediye sadece seyirci kalınmıştır. Filistinli kardeşlerimizin sadece kalbimizde değil tüm imkanlarımızla yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Kudüs'ün, İsrail tarafından gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Olaylar karşısında BM bitmiştir, tükenmiştir, çökmüştür. Şu anda BM Genel Sekreteri'ne hukukumuz ileri derecede olmasına rağmen ulaşamıyoruz." ifadelerini kullandı.