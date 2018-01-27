Erdoğan: ÖSO ile birlikte 16 kaybımız var

27 Ocak 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım Kasımpaşa Tüneli'nin açılış törenine katıldı.

Başbakan Binali Yıldırım burada yaptığı konuşmasında TSK'nın Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatına ilişkin, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin başına bela olan eşkıya sürülerine hak ettiği dersi vermek için Afrin'deler. Terörün başını ezene kadar bu faaliyetler sürecek. Güney sınırlarımızda bir terör kuşağının oluşmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Yıldırım konuşmasında şunlara da yer verdi:

"Bugün İstanbul'da raylı sistem uzunluğu 260 kilometreyi buldu. Bunların birçoğu da son 15 yılda yapıldı. 2023'te inşallah İstanbul'da bin kilometrenin üzerinde raylı sistem, metro kazandırmış olacağız. Bunun yanında 3. havalimanını bu yıl sonu gerçekleştireceğiz. Tamamı bittiğinde dünyanın en büyük havalimanı olacak. Çılgın proje Kanal İstanbul'a da bu yıl içinde başlıyoruz, hayırlı olsun."

Başbakan Yıldırım'ın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

- Açılışını yaptığımız, semtimin en hassas noktası diyebileceğim Kasımpaşa Tüneli'nin ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İstanbul'a kazandırdıkları bu hizmet için Başbakan Binali Yıldırım'a, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'a, eski büyükşehir belediye başkanımız Kadir Topbaş'a, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'a ve yüklenici firma yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyorum.

- 15 yılda 3.5 kat büyümüş, zenginleşmiş bir Türkiye manzarasıyla karşılaşıyoruz.

- Ülkemizin katettiği mesafe birilerini fena halde kaygılandırıyor, düşündürüyor. Bunun için de önümüze akılla bağdaşmayacak engeller çıkartıyorlar. Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3 bin DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik.

- Suriye'deki terör örgütünün patronunun Kandil olduğunu dünyanın tamamı gördüğü halde bunu sadece bir müttefikimiz kabul etmiyor. Unutmayın güneş balçıkla sıvanmayacağı gibi, bu hakikatler de inkarla ortadan kalkmaz.

- Türkiye kendi güvenliği için üzerine düşünleri yaparken bunu elbette müttefikleriyle hayata geçirmek ister. Batı'da şu anda terör örgütleri camilerimizi yakıp yıkıyor, Almanya'daki son gelişmeler... Almanya daha neyi bekliyor? Belçika'da aynı şeyler yapılıyor. Bunları dillendirdiğimiz zaman da rahatsız oluyorlar. Burada herhangi bir kiliseye karşı böyle bir şey yapılsa, benim polisim de izlese acaba dünya buna ne der?

- Suriye'de savaşabilecek DEAŞ'lı kalmadı ama bu bahaneyle hala ülkeye silah yığmaya devam ediyorlar.

- Kusura bakmasınlar. Elimiz böğrümüzde oturup bekleyecek halimiz yok. 9 gün içinde 394 teröristi etkisiz hale getirdik. ÖSO ile birlikte 16 da kaybımız var.