Erdoğan: ÖSO Kuvayi Milliye güçleri gibi bir oluşumdur

30 Ocak 2018

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı salonuna milletvekili ve partililerin yoğun alkışları arasında, Binali Yıldırım ve Ahmet Davutoğlu ile birlikte girdi. Milletvekili sıralarının en önünde oturan Erdoğan'ın sağında Yıldırım, solunda ise Davutoğlu yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu konuşmasından satır başları şöyle:

"Bu ülkenin ekmeğini yiyen nimetlerinden istifade eden bir güruh var ki onlardan çok muzdaribiz. Adı ana muhalefet partisi olan yaptıklarıyla ana hıyanet partisi olan başındaki zat ve ekibi var. Ülkesini seven gerçek CHP'lilerin de bizimle aynı hissiyatta olduğuna inanıyorum. Bunları bir daha gündemimize almayalım diyorum ama öyle şeyler yapıyorlar ki susamıyoruz.

Zeytin Dalı Operasyonu'nu da mı bu adam izlemiyor. Her gün saklandıkları inleri başlarına geçiren kendi toplarımızın sesini de mi duymuyor. Kendi roketatarlarımızın görüntülerinden de mi etkilenmiyor. Söylediği lafa bak sen bir tane delikli tüfek yapamazsan nasıl savaşacaksın diyor? Gaflete bak! Türkiye bunları çoktan aştı. Artık bunları biz yapıyoruz.

İşi ecdadımıza hakarete vardırmasına ne diyeceğiz? Neymiş, Osmanlı hiçbir şey üretmemiş. Her şey cumhuriyetin ilk yıllarında kurulmuş, sonra gelenler onları da kurutmuş. Bunun adı idrak tutulması değilse iftiradır. Bu zata tarih dersi vermek vacip oldu. Tophane denilen bir semt var. Kağıthane'yi Kağıttepe'ye çevirdiği gibi burayı da Toptepe'ye çevirebilir.

Bu zat Tophane'nin isminin nereden geldiğini biliyor mu? Burada devrin en gelişmiş topları üretiliyordu. Fatih Sultan Mehmet bir savunma sanayii dehasıydı. Asırlar boyunca ülkemizde çok ileri olan silah sanayii Avrupa'daki sanayi devriminin ardından gerilemeye başlamıştır.

"Savunma sanayii projeleri 60 milyar dolara ulaştı"

Eğer Türkiye, savunma sanayinde son 15 yılda yaptığı atakları gerçekleştirmemiş olsaydı, bugün bırakın Zeytin Dalı Harekatı'nı, kendi sınırlarımız içindeki terörle mücadele operasyonlarını dahi yürütemez hale gelirdi. Hamdolsun ülkemiz şu anda 6 milyar dolarlık üretim ve 2 milyar dolarlık ihracat kapasitesi bulunan bir savunma sanayine sahiptir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunlardan haberi yok. Savunma sanayi projeleri 60 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmıştır. Ülkemizin ürünü olsun anlayışıyla hareket ediyoruz.

"Terör örgütlerine verdiğiniz açık desteğin hesabını verin"

CHP'nin en büyük özelliği Gazi Mustafa Kemal Atatürk istismarcılığıdır. Başka sermayeleri kalmadı. Millet olmanın birinci şartı özgürlüktür. Tek parti döneminden beri milletin hayrına atılan her adımı engellemeye çalışmaktan başka yaptığı var mı? Küçük aksaklıkları bahane ederek sanayi hamlelerini dinamitleyen siz değil misiniz? Siz önce terör örgütlerine verdiğiniz açık desteğin hesabını verin.

"Neresinden tutsanız elinizde kalıyor"

Genel başkanları böyle yapar da diğerleri geri mi kalır? Hepsi aynı koroya katılmış gidiyorlar. PYD bir terör örgütü değildir diyerek, bize PYD'den neden rahatsız olduğumuzu soruyor. Gaflete bak! CHP nasılsa PYD'de öyle bir siyasi partidir diyor bir başkası da. İstanbul'a bir il başkanı getirmişler. Neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Teröristlere yönelik operasyonları sivillere yapılmış gibi göstermek için birbirleriyle yarışıyorlar.

"ÖSO milli bir yapıdır"

Ana muhalefet ekibinin sıra ÖSO'ya gelince bir anda nevri dönüyor. Dünyada hiçbir devletin hiçbir istihbarat kurumunun bulamadığı gerçeği keşfetmişler. ÖSO bir terör örgütüymüş. PYD'ye parti diyenlerin ÖSO'ya terör örgütü demeleri bizi şaşırtmaz. ÖSO terör örgütü değildir. Kendi vatanlarını savunan her etnik kökenden insanın bulunduğu milli bir yapıdır.

ÖSO'ya terör örgütü diyenler başını iki elinin arasına alsın düşünsün. Benim Mehmedimle beraber kendi topraklarını koruma savaşını yapanlara böyle bir yakıştırmanın ne kadar alçakça olduğunu görmek lazım. ÖSO Zeytin Dalı Operasyonu'nda 16 şehit 100 gazi vermesine rağmen mücadelesini kahramanca sürdürmektedir.

"Kuvayi Milliye güçleri gibi sivil oluşumdur"

Bizim de Mehmetçiğimiz olarak şehitlerimiz var. Zeytin Dalı Operasyonu'nda şu ana kadar bizler de şehitler verdik. Burada ÖSO'nun şehitleri var. Toplamda 646 teröristi etkisiz hale getirdik. Şu anda Burseya Tepesi düştü. Yakın tepeleri dağları da Mehmetçiğimiz ÖSO ile birlikte düşürmenin adımlarını atıyor.

Özgür Suriye Ordusu, kendi vatanlarını korumak için bir araya gelip organize olmuş, bizim de desteklediğimiz, tıpkı Kurtuluş Savaşımızdaki Kuvayi Milliye güçleri gibi sivil oluşumdur.

"Kimsenin toprağında gözümüz yok"

Biz sadece ülkemizin değil, komşularımızın, masumların, mağdurların hakkı için bu mücadeleyi veriyoruz. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Suriyeli kardeşlerimiz kendi evlerine güven içinde dönene kadar durmayacağız. Biz yanlarında kimin olduğuna bakmaksızın teröristlerin üzerine gitmeye devam edeceğiz."