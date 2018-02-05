Erdoğan Papa'yla ABD'nin Kudüs kararını görüştü

05 Şubat 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere İtalya'nın başkenti Roma'ya geldi.

Erdoğan için, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile baş başa görüşmek üzere geldiği Apostol Sarayı önünde tören düzenlendi.

Karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Franciscus ile baş başa görüşmenin yapılacağı yere geçti. Erdoğan'ın, Franciscus ile baş başa görüşmesi bir saat sürdü.

Görüşmede, ABD yönetimine Kudüs kararının sakıncaları ve uygulamaya geçirilmemesi yönünde telkinleri sürdürmenin önemine değinildi.

Erdoğan ile Papa görüşmede, Kudüs'ün, BM kararları ve uluslararası hukuk tarafından belirlenmiş statüsünün muhafaza edilmesi gerektiğini vurguladılar.

Görüşmede ayrıca yabancı düşmanlığı ve İslamofobi ile ortak mücadeleye değinildi, dinleri terörle ilintilendirmenin yanlış olduğu vurgulandı.

Papa Franciscus ve Cumhurbaşkanı Erdoğan birbirlerine hediye takdim etti.

Erdoğan, Papa'ya eski İstanbul'u 24 parçada tasvir eden minyatür İznik çinisi ile Mesnevi'nin İtalyanca ve İngilizce baskılarını hediye etti.

59 yıl sonra Vatikan'a ilk ziyaret

Papa da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a barışı simgeleyen madalyon takdiminde bulundu.

Erdoğan ve Papa, sunulan hediyeler hakkında birbirlerine bilgi verdi.

Erdoğan, Franciscus'la görüşmesinin ardından, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin'i kabul etti.

Görüşmelerde Türkiye-Vatikan ilişkileri, Kudüs'le ilgili gelişmeler, bölgesel sorunlar, Suriye'de yaşanan insanlık trajedisi, terör, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığıyla mücadele gibi konular ele alındı.

1959'da Bayar ziyaret etmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti, 59 yıl aradan sonra Türkiye'den Vatikan'a Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleşecek ikinci ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Vatikan'a Türkiye’den Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret 1959 yılında Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Celal Bayar tarafından yapılmıştı.

Mattarella ile bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan ziyaretinin ardından Roma'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile çalışma yemeğinde bir araya gelecek ve İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni'yi kabul edecek.

Erdoğan, Gentiloni ile yapacağı görüşmenin ardından İtalya'nın önde gelen şirketlerinin yöneticileriyle yemekli toplantıda bir araya gelecek.

Türkiye ile İtalya arasında siyasi, ekonomik, savunma sanayi alanlarında ikili iş birliği konularının ele alınacağı söz konusu görüşmelerde Suriye, Irak ve Libya'daki son gelişmeler, Kudüs, terörle ve düzensiz göçle mücadele konularında iş birliği, Türkiye-AB ilişkileri gibi her iki ülkenin ortak gündeminde yer alan konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Kaynak: AA