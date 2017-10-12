Erdoğan: Polisimiz o silahları artık kullanmayacak

12 Ekim 2017

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Valiler Toplantısı"nda konuşuyor.

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Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

Bizim alan el değil veren el durumuna gelmemiz birilerinin kabusudur. Milli gelire oranla dünyada en çok insani yardım faaliyetinde bulunan ülke biziz, bunu asla söylemezler.

Sırbistan'a gittik. Avrupa bundan rahatsız çünkü orayı arka bahçeleri olarak görüyorlar. Ama tabi orada Sırbistan Cumhurbaşkanının bizi hem karşılamaya hem uğurlamaya tüm kabinesi ile gelmesi ezber bozan bir hareket olmuştur.

Türkiye kendine geldikçe, gücünün farkına vardıkça birileri ne yapacağını şaşırıyor.

Bizi durdurmak için bir plan uyguluyorlar. Bu planın içinde ekonomik tetikçilik var. Terör örgütlerine destek var. Diplomatik teamüllerin ayaklar altına alınması var.

Vize gerginliği bunun en güzel ifadesidir. Bu olayı ortaya çıkaran buradaki bir büyükelçidir. Amerika'nın Türkiye gibi bir stratejik ortağını bir büyükelçiye feda etmesi kabul edilemez. Biz size muhtaç değiliz. Biz sizden paramızla silah istediğimiz zaman Kongre diyorsun. Ama terör örgütlerine bedava silah veriyorsun, niye Türkiye'yi güneyden kuşatalım diye. Suriye'ye 3 bin 500 TIR silah girdi. Başkan Trump'a sordum bunu. Seri numaralarını alıyoruz, geri alacağız diyorlar. Aynı şeyleri Bush döneminde de yaşadık. Bunlar bizi görmez, sağır zannediyorlar herhalde.

Güney sınırımız boyunca oluşturulan terör koridorunun DEAŞ ile mücadele için olduğunu kim iddia edebilir. Amaç Türkiye'yi kuşatmaktır.

Sig Sauer diye bir silah bizim polis teşkilatımız kullanmamalı. Artık kendi ülkemizin silahlarını kullanmak suretiyle adım atacağız. Biz kendi ürettiklerimizle kendi ülkemizde üretilenlerle bunu yapalım.

"Kavgaya girdiğinizde atılan yumruğun sayısı sayılmaz"

Vize krizinin kaybı 50 milyar dolar diyorlar. Bu hesabı neye göre yapıyorlar. ABD ile ticaret hacmimiz zaten 15-16 milyar dolar, bu da ağırlıklı olarak onlardan aldığımız savunma sanayi ürünleri. Kavgaya girdiğiniz zaman atılan yumruğun sayısı sayılmaz.

Yarım asırdan bu yana söz verildiği halde üye yapılmayan ama buna rağmen AB üyeliği hedefinden vazgeçmeyen başka ülke var mı?

DEAŞ ile en büyük mücadeleyi yürüten, ama DEAŞ'a destek vermekle suçlanan başka ülke var mı?

Koskoca ABD'yi Ankara'daki büyükelçi yönetiyorsa yazıklar olsun. Emin olun çifte standartlar karşısında bizim gösterdiğimiz sabrı başka bir devlet gösteremez.

Başkentlerinin meydanlarını terör örgütlerine tahsis edenler bize hukuk dersi veremez. Bakanlarımızı kendi konsolosluklarımıza almayanlar bize diplomasi anlatamaz.

ABD'nin İstanbul'daki misyonunda yerel personel olarak çalışan diplomatik dokunulmazlığı olmayan şahısla ilgili işlemler yasaldır.

Merkez valiliği benim gözümde valilik değildir. Çünkü valilik hizmet makamıdır. Bulunduğunuz bölgelerde yoksulun ihtiyaçlarını karşılamak zorundasınız. Eğer yapmıyorsanız, size ben hakkımı helal etmem. Çünkü sizi oraya vatandaşa hizmet edin diye atadık.

Son zamanlarda asayişte bir gevşeme mi, işin ucunu kaçırmak mı? Bekçilik sistemini getirdik. Uyuşturucu ile mücadele çok önemli. Emniyet teşkilatını yöneten sizsiniz. Bazı yerlerde emniyet müdürleri ve valiler arasında sıkıntılar var. Burada kimin doğru, kimin eğri olduğunu en iyi vatandaşımız bilir. Vatandaşımızın görüşü de nihayetinde bize ulaşır.