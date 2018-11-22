Erdoğan, prensle görüşmeyeceğini açıkladı

22 Kasım 2018

G20 zirvesine katılmak için Arjantin'e gidecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile görüşmeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 zirvesi kapsamında Prens Selman ile görüşme ihtimali için programa bakıldığını ve böyle bir görüşmenin olabileceğini belirtmişti.

Kalın Ankara'daki bir etkinliğin ardından gazetecilerin Arjantin'de yapılacak G20 Liderler Zirvesi'ne Salman'ın da geleceğini hatırlatarak, "Prens'in, orada Cumhurbaşkanı ile teması olabilir mi? Size bir şey geldi mi?" sorusuna, "Programa bakıyoruz, olabilir" şeklinde yanıt vermişti.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürülmesinin ardından cinayet emrinin Salman tarafından verilip verilmediği uluslararası arenada tartışma konusu olmuş, Ankara cinayet zanlılarının Türkiye'de yargılanmasını talep etmişti.