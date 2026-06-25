Erdoğan: Pusulanız vicdan hedefiniz adalet olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Polis Akademisinde öğrenim gören genç kardeşlerimizin mezuniyet merasiminde sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sözlerimin hemen başında eğitimlerini başarıyla tamamlayan tüm öğrencilerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bugün burada bulunan ailelerimizin şahsında mezuniyet heyecanı yaşayan genç polislerimizin eş, dost ve yakınlarına "Gözünüz aydın," diyor; her birine selamlarımı, muhabbetlerimi yolluyorum.

Gerek engin bilgileri gerekse hayat ve meslek tecrübeleriyle polislerimizi her anlamda teçhiz eden tüm hocalarımıza, yöneticilerimize ve amirlerimize tebriklerimi, takdirlerimi iletiyorum. Sizlerin vasıtasıyla 81 ilimiz ve 922 ilçemizin yanı sıra farklı ülkelerde görev yapan emniyet teşkilatımızın tüm mensuplarına Rabb'imden üstün muvaffakiyetler diliyorum. Biliyorsunuz 20 gün sonra tarihimizin en alçak ihanetlerinden biri olan 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünü idrak edeceğiz. Ruhlarını millet ve memleket düşmanlarına satan darbeci alçaklar, o gece buradaki 51 vatan evladını kalleşçe şehit etmişlerdi.

Şehadet şerbetini genç yaşta içen vakar ve cesaret timsali 51 şehidimize bugün bir kez daha Yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Hani diyor ya şair: "Bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Tutuşup kül olan ocaklarından, şahlanıp köpüren ırmaklarından, hudutta gaza bayraklarından alnına ışıklar vuranlarındır."

Evet, tam bin yıldır bu aziz milletin istiklal ve istikbali için can veren, toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duran tüm şehitlerimizi kemali hürmetle yad ediyorum. Hilal'e sevdalı kahraman gazilerimizin her birine şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Şehit ve gazilerimizi yetiştiren anne ve babaların tek tek ellerinden öpüyor; kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, hayırlı, bereketli ömürler diliyorum.

Emniyet saflarına 13 bin yeni personel

Kıymetli misafirler, bugün Polis Akademisi bünyesindeki 30 farklı okulda eğitimleri sona eren 13 bin öğrencimizin mezuniyet coşkusuna şahitlik etmenin gururunu yaşıyoruz. Polis Akademisi Eğitim Merkezinden 531, Polis Meslek Yüksekokulundan 2432 ve Polis Meslek Eğitim Merkezinden 10.604 kardeşimiz bugünden itibaren emniyet teşkilatımızın saflarına katılacak. Ülkemizin huzur ve emniyeti için vazife üstlenecek bu evlatlarımızı tek tek kutluyor, her birine şimdiden görevlerinde başarılar diliyorum.

Akademiyi dereceyle bitiren evlatlarimizi özellikle kutluyorum. Gambia, Irak, Kamboçya, Kırgızistan, Kongo Cumhuriyeti, Maldivler, Moğolistan, Ruanda, Somali, Tacikistan ve Yemen olmak üzere 11 ülkeden gelerek burada eğitim gören 43 misafir öğrencimizi de aynı şekilde tebrik ediyorum. Polis akademimizin bir buçuk asırlık köklü birikiminden istifade eden bu kardeşlerimiz, kendi ülkelerinin emniyet birimlerinde inşallah en güzel şekilde görevlerini ifa edecekler.

"Pusulanız vicdan, hedefiniz adalet olsun"

Birazdan diplomalarını alacak vatan evlatlarımız için burada bir hususu özellikle ifade etmek isterim: Sizler çok önemli bir misyonu deruhte ediyor, şehit ve gazilerimizin kutlu emanetini taşıyorsunuz. Şundan eminim ki her biriniz meslek hayatınız boyunca devletimizin şefkat elini milletimizle buluşturacak; kamu düzenini hukuk ve kanunlar çerçevesinde koruyacaksınız. Sokaklarımızın, caddelerimizin, şehirlerimizin emniyet ve selametini kimi zaman canlarınız pahasına sizler sağlayacaksınız.

Organize suç örgütlerinden uyuşturucu tacirlerine, trafik magandalarından siber çetelere, tarihi eser kaçakçılarından sokak vandallarına suçun ve suçlunun her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele edeceksiniz. Çocuklarımızın güvenli bir ortamda okula gidip gelmesinin, anne ve babalarının evlatlarını gönül huzuruyla büyütebilmesinin teminatı sizler olacaksınız. Ay yıldız altında asayişin tam anlamıyla temin edilebilmesi için kimi zaman kendinize ve ailenize ayıracağınız vakitten feragat etmek zorunda kalacaksınız. Uykusuz kalacaksınız. Zorlu şartlarda çalışacaksınız.

Bazen kriminal kişilerle ve yapılarla muhatap olacaksınız. Fakat ne olursa olsun şunu asla unutmayacaksınız: Pusulanız vicdan, gayeniz emniyet, hedefiniz de adalet olursa yolunuzu asla şaşırmazsınız. Merhameti, ahlakı, hak ve hukuku gözetirseniz bu aziz milletin gönlünde müstesna bir yer tutarsınız. Her birinizin bu ilkeler ışığında ülkemize ve milletimize layıkıyla hizmet edeceğinden en ufak bir şüphe duymuyorum. Bizler de devlet olarak polislerimize ve güvenlik birimlerimize en güçlü desteği sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Rabb'im ayağınıza taş değdirmesin. Yolunuzu da bahtınızı da inşallah hep açık eylesin diyorum.

Atama sisteminde "görev puanı" dönemi

Kıymetli misafirler, devletimizin imkanları genişledikçe ortaya çıkan katma değerden 86 milyonun tamamının faydalanmasını temin ediyoruz. Zor, hassas ve mesuliyeti fevkalade yüksek bir görevi icra eden emniyet teşkilatımızın talep ve beklentilerini asla göz ardı etmiyoruz. Bu minvalde teşkilatımızın çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla iktidarlarımız döneminde pek çok adım attık. Özlük haklarından lojistik imkanlara, teknolojik altyapıdan insan kaynağına geniş bir yelpazede yeni düzenlemeleri hayata geçirdik.

Yakın zamanda uygulamaya aldığımız görev puanına dayalı atama sistemi de bunlardan biridir. Emeği esas alan, şeffaflığı güçlendiren, aile bütünlüğünü gözeten bu sistemin personel rejiminde öngörülebilirliği artıracağına inanıyorum. Görev yapılan bölgeyi, fedakarlığı ve hizmet süresini dikkate alan bu uygulama, teşkilattaki adalet duygusunu da kuvvetlendirecektir. Yakın zamanda tayinleri açıklanan tüm polis kardeşlerimi tebrik ediyorum. Son olarak dün gazi Meclisimizde kabul edilip yasalaşan teklifle Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda bir takım değişiklikler yapıldı. Personel yapısından eğitim ve denetim faaliyetlerine pek çok alanda önemli yenilikler getiren düzenlemenin hayırlı olmasını diliyorum.

Bu düşüncelerle mezuniyet sevincine ve gurur günlerine iştirak ettiğimiz 13.610 polisimizi bir kez daha ayrı ayrı kutluyorum. Gittiğiniz her yerde devletimizin vakarını, milletimizin değerlerini ve Türk polisinin şerefli mirasını en güzel şekilde temsil edeceğinize inanıyorum. Başta polislerimizi yetiştiren kıymetli ailelerimiz olmak üzere hocalarımıza ve amirlerine şahsım ve milletim adına şükranlarımı iletiyorum. Şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize bereketli ömürler diliyorum.