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Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin arasındaki görüşme sona erdi.

Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi sona erdi.

Erdoğan ve Putin, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni"nin ardından Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'ne, Cumhurbaşkanlığı Forsu ve Rus bayrağının bulunduğu aynı araçla geldi.

Erdoğan ile Putin'in basına kapalı görüşmesi, 1 saat 15 dakika sürdü.

Kaynak: AA

Son dakika Vladimir Putin rusya Recep Tayyip Erdoğan
Dunya.com

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