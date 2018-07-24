Erdoğan, Putin ile bir araya gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile Güney Afrika'da bir araya gelecek.
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yapılacak BRICS zirvesi çerçevesinde 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geleceğini söyledi.
Sputnik'te yer alan habere göre, gazetecilere konuşan Uşakov, Putin ile Erdoğan'ın perşembe günü Johannesburg'da yapılacak BRICS zirvesi kapsamında görüşeceğini ifade etti.
Uşakov, ikilinin gündeminde Suriye'deki durumun olacağını kaydetti.