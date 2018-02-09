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Erdoğan, Saadet Partisi lideriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi.

Erdoğan, Saadet Partisi lideriyle görüştü
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu kabul etti.

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul yaklaşık 1,5 saat sürdü.

İttifak sorusunu yanıtlamadı

Karamollaoğlu, parti genel merkezinden ayrılırken, gazetecilere açıklamada bulundu.

Temel Karamollaoğlu, "Sadece şunu söyleyeyim; biz Sayın Cumhurbaşkanı'na uyum yasalarıyla ilgili yaptığımız çalışmayı takdim ettik, fikirlerimizi, kanaatlerimizi söyledik. Son gelişmelerle ilgili olarak da bir fikir teatisinde bulunduk. Şimdilik bu kadar." dedi.

Karamollaoğlu, "İttifak konusu gündeme geldi mi?" şeklindeki sorular üzerine, "Teşekkür ediyorum, benim söylediğim kadarıyla, o kadar." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

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