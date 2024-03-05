Erdoğan Sivas'tan Özel'e seslendi, 'bedelli' sözlerini eleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas'taki Tarihi Kent Meydanı'nda binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen mitinginde partililere seslendi.

Erdoğan, konuşmasından bir bölümü CHP'ye ayırarak 'partiyi muhalefette göremediğini' belirtirken, Özel'in bedelli askerlikle ilgili sözlerini de gündeme getirdi.

Cumhurbaşkanının açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

- Geçtiğimiz 21 yıl boyunca bu maliyetlerin yükünü ortadan kaldırmak için çabaladık. Cumhur İttifakı olarak Türkiye’nin birlik davasına bu kadar sıkı sarılmamızın sebebi bu. En büyük üzüntümüz bu anlayışı CHP ve muhalefette göremeyişimizdir.

- Ama ne yaptıysak CHP ve muhalefetin standartını yükseltmeyi başaramadık. Bu partide zaman içinde söylemler değişti, hatta başkanlık koltuğunda oturanlar da değişti. Hiçbir değişim CHP'ye çare olamadı. Bu partide öyle bir şey var ki her gelen gideni aratıyor. Devrik genel başkan Bay Kemal ile pek anlaşamaz hatta sık sık karşıya gelirdik. Yürüyen merdivene ters binse de aday olduğu seçimler de kendine oy veremese de, Kuzey Kıbrıs’taki Maraş’ın adını daha önce hiç duymasa da yani siyasi hayatı boyunca bizi ve milletimizi pek çok güldürmüş olsa da yine de Bay Kemal’in kendisine göre bir tarzı vardı. 13 kez Bay Bay Kemal yaptı.

- CHP’nin yeni genel başkanı ise tam bir hayal kırıklığı oldu. Kendince oynadığı orta oyunlarını daha önce hiç takip etmediğimiz için çapı konusunda pek fikir sahibi değildik. Kameralar oraya çevrilince sadece CHP’li kardeşlerimizi değil inanın bizi de üzdü. Bu kadarını biz de beklemiyorduk. Oturduğu koltuğa bu kadar yakışmayacağını onu oraya getirenler de takip etmiyordu.

- Şimdi de çıkmış "Bedelli askerlik yapanlar bize oy vermesin, istemiyoruz" demiş. Anlaşılan makamını bağışlayan ağababaları kulağını çekmiş ki kendini daha sonra düzeltmeye çalıştı. Eğer öyleyse ayrı bir felaketle, değilse başka bir oyunla karşı karşıyayız.

- Bedelli askerlik üzerinden gençlerimizi hedef almak zihniyet bozukluğunun işaretidir. Askerlik vazifesini bedelli olarak yapanlardan oy istemesin, varsın CHP genel Başkanı tüm bunları yaparken aynı zamanda bölücü örgütün uzantılarıyla DEM’lenmekten durmasın. Biz bölücülük ve bozgunculuk yapanlarla asla olmayacağız. Biz hiçbir ayrım yapmadan tüm vatandaşlarımızın milletimizin her bir ferdinin oyuna talibiz. CHP’nin mevcut durumuna bakıp da umudu sönen insanlarımızdan çok güçlü destek bekliyoruz. Hiçbir vatandaşımız bu çapsızlığa, bu vizyonsuzluğa mahkûm ve mecbur değildir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye’yi bölgesel ve küresel güç haline getirme azmimizle aziz milletimizin hizmetindeyiz.