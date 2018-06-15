Erdoğan, Suruç'taki olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı

15 Haziran 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Marmara İlahiyat Camisi'nde kıldıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bu bayrama da tüm İslam dünyasının sıkıntılar içerisinde girdiğini ifade eden Erdoğan, "Özellikle terörle bu noktada ayrışarak değil, terörün içerisinde girdi. Bu süreç içerisinde biz umutlarımızı kaybetmiş değiliz.

Umutlarımızı tazeleyerek giriyoruz. Biz biliyoruz ki bizim için her bayram bir umuttur." diye konuştu.

Suruç'taki olayın nasıl başladığını anlattı

Erdoğan, dün Suruç'ta yaşanan olaylara ilişkin şunları söyledi:

"Dün de Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyini Suruç'ta ne yazık ki terör örgütü PKK, HDP öldürdü. Aileden birkaç kişiyi yaraladılar. Bunların içerisinde ağır olanlar da var. Bunlar birer talik unsuru olarak hala bu işi bırakmış değiller. Esnaf ziyareti yapılırken 'Siz bizim HDP'li olduğumuzu bilmiyor musunuz, nasıl buraya gelir girersiniz' gibi bir yaklaşımla orada bu tür bir saldırı cereyan etti ve bunun neticesinde böyle bir durum ortaya çıktı. 4 ölü, 9 kadar yaralı var. Bunlar bizi üzen ve gerçekten barışa koşalım diyenler, biz demokrasi, barış, özgürlük, bundan yanayız diyenler, çözüm sürecinde yaptıkları oyunları maalesef hala yapmaya devam ediyorlar."

Erdoğan, milli birlik ve kardeşlik dediklerinde de orada aynı şeyin yapıldığını belirterek, "Çözüm süreci dedik, orada da aynı şeyi yaptılar. Şu anda da aynı şeyi yapıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar ama şunu bilsinler ki biz bu işin arkasını bırakmayacağız. Ne Gabar'da bırakacağız ne Cudi'de bırakacağız ne Tendürek'te bırakacağız ne Bestler Dereler'de bırakacağız ne de bu tür yerlerde bırakacağız. Üzerine üzerine gideceğiz. Tek terörist kalmayıncaya kadar bunu kovalayacağız. Çünkü benim milletimin huzurunu kaçırmaya kimsenin hakkı yok." diye konuştu.

Devlet olarak, huzuru, mutluluğu, birliği, beraberliği ve kardeşliği temin etmekle görevli olduklarını dile getiren Erdoğan, bunu inşa etmeye çalışırken bu tür olaylarla karşı karşıya kaldıkları zamanlarda da gereğini yapmak durumunda olduklarını söyledi.

Erdoğan, "Milletimin bu oyunlara gelmemesini, kardeşliği elden bırakmamasını, dayanışma içerisinde özellikle de şu 24 Haziran'ı hayırlısıyla başarmamızı, atlatmamızı ben milletimden özellikle rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bu seçimin Türkiye'de ve dünyada bir kırılma notası olduğunu belirten Erdoğan, ülkenin tırmanışının, sıçrama tahtasından bir tanesi olacağını kaydetti.

Suriye'deki son gelişmeler

Erdoğan Suriye'den yeni bir göç dalgası iddialarına ilişkin soruyu, "İdlib olayında rejim, Rusya oradaki bazı terör örgütlerine yönelik bazı nokta vuruşlar yaptılar. Gönlümüz İdlib’i bir barış zeminine kavuşturmaktı. Yeni bir göç dalgası olur mu olmaz mı bunu zaman belirleyecek" şeklinde cevapladı.

Bedelli askerlik tartışması

Başbakan Binali Yıldırım'ın 'bedelli askerliğe kalıcı çözüm' şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine ise Erdoğan şunları söyledi:

"Kalıcı bir bedelli askerlikten öte bedelli askerliğin sınır ne olacak bu konuda bunu belirleyecek olan herhalde bunu biz sivillerden öte askeri erkan.

Genelkurmay başkanlığımız “bize şu kadar asker lazım” dediğinde bunu bir kenara koyamayız.

Bedelli askerlikle ilgili bir ihtiyacın olduğu ortada. Seçimden sonra oturup konuşup sınırları belirledikten sonra bunu adım atacağız. Gündemimizde var."

Erdoğan, milletin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, nice bayramlara kavuşmayı diledi.

Bu arada cami çıkışında vatandaşlar, kendilerini selamlayan Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da bayram namazını Marmara İlahiyat Camisi'nde kıldı.

Kaynak: AA