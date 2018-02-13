Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı'yla görüştü

13 Şubat 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkiler ve Suriye meselesi ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme vesilesiyle Türkiye'nin Afrin'de terör unsurlarına karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Afrin'de teröristler tarafından evlerini terke zorlanan Arap, Kürt ve Türkmenlerin de harekatı desteklediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonların yerli halkın evlerine dönüşünü de beraberinde getireceğini belirtti.

Ortak çaba ve iş birliğini artırmanın faydalı olacağı vurgulandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Arabistan Kralı Selman, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi çözüme önem verdiklerinden bahisle bu konularda ortak çabayı ve iş birliğini artırmanın faydalı olacağını vurguladılar.

Suudi Arabistan Kralı Selman'ın Cenevre sürecini ve Suriye konusundaki uluslararası çabaları desteklediklerini ifade etmesine mukabil Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana sürecini ve Soçi Kongresi'ni Cenevre'nin mütemmim cüzleri olarak gördüklerine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkileri daha da güçlendirme hususundaki kararlılıklarını teyit ettiler.

Görüşmede, Başbakan Binali Yıldırım'ın aralık ayında Suudi Arabistan'a verimli bir ziyaret gerçekleştirdiğine de değinildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman, daha önce mutabık kalındığı üzere Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ileriki süreçte Türkiye'ye yapacağı ziyaretin, ikili ve bölgesel konularda görüş teatisi için büyük önem taşıdığını da ifade ettiler.

Kaynak: AA