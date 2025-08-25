Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye sürecinde son düzlüğe varmış bulunuyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kapsamında düzenlenen Ahlat Etkinlik Alanı Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreci kararlı bir şekilde yürütmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

"Son düzlüğe varmış bulunuyoruz"

Erdoğan'ın öne çıkan açıklamaları şöyle:

* Ahlat, bu topraklardaki ezeli ve ebedi mevcudiyetimizin simgesidir. Türk milleti için Ahlat, Kızılelma'nın anahtarıdır.

* Saflarımızı sıklaştıracağız, kardeşliğimizi perçinleyeceğiz, birlik, beraberliğimizi hedef alan tüm saldırıları omuz omuza vererek beraberce püskürteceğiz.

* Çok daha müessir, çok daha muteber, çok daha müreffeh bir Türkiye için çıktığımız bu yolda kimsenin oyununa gelmeyecek, kurulan tuzaklara asla düşmeyeceğiz.

* Şehit ve gazilerimizin emanetini yere düşürmeden huzurun, sükunun ve muhabbetin merkezinde yer aldığı aydınlık bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz.

* Hasımlarımızı rahatsız ve tedirgin eden Terörsüz Türkiye menziline doğru kendimizden emin, ne yaptığımızı bilerek, kararlı adımlarla yürümeyi sürdüreceğiz.

* Terörsüz Türkiye sürecinde son düzlüğe varmış bulunuyoruz. Biraz daha sabır, gayret ve dikkatle bu düzlüğü de geçecek, menzili maksudumuza suhuletle vasıl olacağız.

* İçinde bulunduğumuz asır inşaallah Türkiye Yüzyılı olarak tarihteki yerini alacaktır.