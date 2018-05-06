Erdoğan: Ticaret hacmimizi 3 milyar dolar seviyesine taşımayı hedefliyoruz

06 Mayıs 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sırbistan bizim için dost, Balkanlar'da barış ve istikrar için ise kilit ülkedir. İkili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek, çok daha ileriye taşımak noktasında her iki ülkede de çok güçlü bir irade mevcuttur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah yarın yapacağımız Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi'nin ilk toplantısıyla iş birliğimizdeki ivmeyi daha da artıracağız." dedi.

'Ticaret hacmimizi 3 milyar dolar seviyesine taşımayı hedefliyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Türkiye-Sırbistan) Geçen yıl ikili ticaret hacmimiz 1 milyar doların üzerine çıktı, inşallah bu rakamı kısa vadede 2 milyar dolara, sonra da 3 milyar dolar seviyesine taşımayı hedefliyoruz. Bu hedefi yakalayabilmemiz için hepimize, siz iş adamlarımıza önemli görevler düşüyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ile Sırbistan arasında her alanda ikili münasebetlerin ilerletilmesi noktasında, bilhassa liderler düzeyinde gerçekten güçlü bir irade var. Son dönemdeki başarılarımız bu güçlü iradenin birer yansımasını oluşturuyor. Elbette geldiğimiz seviye asla yeterli değil. İki ülke olarak iş birliğimizi daha da derinleştirmek, çeşitlendirmek, yeni alanlara teşmil etmek istiyoruz. Nitekim bu çabalarımızın meyvelerini yavaş yavaş toplamaya başladık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkeler arasındaki turizme ilişkin "Türkiye ile Sırbistan'ın ilişkilerini daha da geliştirebileceği sektörlerden biri de turizm, bunu başarmamız lazım. Hele hele paket turizm ile Türkiye-Sırbistan ortak bir çalışmanın içerisine girebilir." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "24 Haziran'dan sonra geçeceğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile daha etkin karar alacak, bürokratik vesayetin engellemelerine maruz kalmadan, bunları uygulama imkanı bulacağız. Böylece 2023 hedeflerimiz ile 2053 ve 2071 vizyonlarımız doğrultusunda daha süratli bir şekilde ilerleyeceğiz." dedi.

Kaynak: AA