Erdoğan: Trump'ın Venezuela açıklaması beni şoke etti

24 Ocak 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan yaptığı konuşmada, "Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye göç sorunu noktasında vermiş olduğu söz yerine gelmiyor. Daha önce bizlere 3 artı 3, 6 milyar avro olarak verilmiş olan sözün ne yazık ki şu anda adeta bir çeyreği verilmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Erdoğan Venezuela'daki durum ile ilgili, "Ben özellikle teşekkür ediyorum. Tabi bizim malum 15 Temmuz darbe girişimi bize yapılmıştı. Bu darbe girişiminde sayın Maduro bizi hemen aradı ve çıkıp gelmişti. O zamana kadar Maduro ile tanışmıyorduk. O darbe girişimi sonrasında Maduro ile tanıştık. Güzel de oldu. Ben demokrasiyi şöyle tanıdım: 40 yıllık bir siyasi geçmişim var. Sandıktan çıkana saygı duyacaksınız. Saygı duymuyorsanız bunun adı demokrasi değildir. Totaliter bir zihniyettir saygı duymuyorsanız. Maduro sandıktan çıkmıştır. Trump'ın bu tür açıklaması demokrasiye inanmış bir insan açısından beni de şoke etmiştir. Maduro'nun bu sıkıntılı dönemi aşacağına inanıyorum. Maduro inandığı yolda dik durur, devam ederse Venezuela halkının desteklediği, sandıktan çıkardığı liderinin arkasında duracağına inanıyorum. Milli iradeye aykırı yollarla bazı yöntemlerin denenmesini doğru bulmuyorum. Ben de Rusya'dan dönerken Maduro'yu aradım. Kendisine bu noktada çok açık ve net, demokrasi noktasında 'Anti-demokratik girişimlere asla prim verme, dik dur.' dedim. Demokratsak biz de demokratların yanında yer almamız gerekir. Demokrasinin mücadelesini verenler dünyada sandıkta çıkanların, demokrasi mücadelesi verenlerin yanında yer alması gerekir diye düşünüyorum." dedi.

Kaynak: AA