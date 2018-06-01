Erdoğan: Uber işi bitti artık

01 Haziran 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı'da Türkiye Özel Halk Otobüsleri Birliğinin iftar programında konuştu.

Erdoğan, "Sizlerin ekonomik olarak yükünü hafifletecek müjdeleri paylaşmak istiyorum. İlk müjdem sizin katma değer vergisine ilişkin olacak. KDV ödeyelim ama basit olsun, ödeyebileceğimiz kadar olsun dediniz. Arkadaşlarımız sizlerle bir araya geldiler. Bu soruna sizlerle beraber çözüm geliştirdiler. Artık her aya yolculardan tahsil ettiğiniz KDV dahil hasılatının yüzde 1,5'ini KDV olarak maliyeye ödeyeceksiniz." dedi.

Erdoğan, özel halk otobüslerinin ücretsiz olarak taşıdığı yolculara karşılık yapılan ödemelerle ilgili, "Gelecek aydan itibaren bu ödemeleri artırıyoruz. Buna göre; Ankara ve İstanbul illerinde aylık bin lira olan ödeme bin 330 liraya, diğer büyükşehirlerde 750 lira olan ödeme bin liraya, diğer belediyelerde ise 600 lira olan ödeme 800 liraya çıkartılacak. Yani ödeme tutarlarını yüzde 33 oranında artırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Uber diye bir şey çıkmış, o iş bitti. Artık öyle bir şey yok. Bizim taksicilik sistemi var. Bu nereden çıktı. Avrupa’da varmış, bana ne oradan, biz kararını vereceğiz. Kendine göre taksicilik sistemi yok böyle bir şey, kusura bakmasınlar. Trafik bunların üzerine gidecek. Gereğini yapacak. Taksilerimizin, hakkını kaptırmayız, yedirtmeyiz." dedi.