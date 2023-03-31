Erdoğan: Ülkeyi kumar masasının kararlarına bırakamayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kilis'te depremzedelerle yaptığı iftar programında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Diğerleri ne yaparsa yapsın, hangi sahte gündemlerin peşinde koşarsa koşsun biz her günümüzü deprem öncelikli meselelerle geçiriyoruz.

Deprem bölgesinde inşa edilecek) Köy evlerinin bir kısmını bayrama kadar yetiştirme durumumuz olabilir.

Türkiye'yi ve deprem bölgesindeki şehirleri kavga eden, birbirinin kuyusunu kazan, ruhsuz, ufuksuz, vizyonsuz kumar masasının kaprislerine terk edemeyiz.