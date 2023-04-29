Erdoğan ve İlham Aliyev'den TEKNOFEST'e ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'i ziyaret ediyor. Erdoğan ile Aliyev, alana TOGG ile geldi.

Kahramanmaraş'a canlı bağlantı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Atatürk Havalimanı'ndan Kahramanmaraş’ta 24 derslikli Haydar Aliyev İlkokulu Temel Atma Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle muhabbetle selamlıyorum. Maşallah bu yıl da TEKNOFEST bir başka güzel. Tüm genç yüreklere selamlarımı gönderiyorum. Genç kardeşlerimin tamamını buradan sevgiyle selamlıyorum. Aliyev'e katılımlarından dolayı bilhassa teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Libya Başbakanı'na da teşekkür ediyorum. TEKNOFEST hamdolsun kendi alanında bir markaya dönüştü. Geçen sene Bakü'de TEKNOFEST sevincini yaşadık. Milli teknoloji hamlemizin somut örneklerinin sergilendiği TEKNOFEST'in hayırlı olmasını diliyorum.

Fedakarlıklarınız dolayısıyla sizleri tekrar kutluyorum

Tüm paydaş kurumlara teşekkür ediyorum. Maşallah başvuran takım sayısı her sene katlanarak artıyor. 2018 yılında 4 bin 33 başvuruyla başlamıştık. Toplam 4 milyon lira ödülle başlayan süreç 44 milyon lirayı buldu.

6 Şubat depremleri sonrasında milletimizin yardımına koşan T3 vakfımızı ve Baykar şirketini tebrik ediyorum. Fedakarlıklarınız dolayısıyla sizleri tekrar kutluyorum. İlham kardeşime de teşekkür ediyorum. Azerbaycan halkı dostluğun ve kardeşliğin ne demek olduğunu göstermişlerdir. Bir siyasetçi için mutluluk kaynağı gayretlerinip boşa gitmediğini kendi gözleriyle görmesidir.

Biz artık sizin zamanınızın misafiri durumundayız

Türkiye'de teknoloji ekosistemi inşa etmek için çok çaba harcadık. Burada hayalleri yarım kalan Vecihi Hürkuşlar var. Burada okuyan, araştıran, ülkesi ve vatanı için yüreği çarpan, mühendisleri, girişimcileri var. Burada çok değerli dünürüm rahmetli Özdemir Bayraktarları var. Ve varisleri Canan yengem var. Türkiye'de geri kalmışlığın prangalarını biz parçaladık. Gençlerimize ben de yapabilirim özgüvenini biz kazandırdık. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da sizler inşa edeceksiniz. Gençler unutmayın, biz artık sizin zamanınızın misafiri durumundayız. Tam bağımsızlık hayalini gerçeğe sizler dönüştüreceksiniz.