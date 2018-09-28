Erdoğan ve Merkel yarın ekonomi konuşacak

28 Eylül 2018

Almanya ziyareti kapsamında üst düzey görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.

Merkel ve Erdoğan baş başa ve heyetler arası görüşmeden sonra ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Her iki lider de ilişkilerin geliştirilmesi konusunda ifadeler kullandı. Liderler, yarın sabah bir görüşme daha yapacaklarını açıklarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarınki görüşmeyi Türkiye-Almanya arasındaki ekonomik ilişkiler noktasında önemsiyorum, yarın ekonomik ilişkilerimizi gündeme taşıyacağız." dedi.

Liderlerin basın toplantısında yaptıkları açıklamalardan satır başları şu şekilde;

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

- İlişkilerimizin geliştirilmesinden ve güçlendirilmesinden yanayız.

- Almanya Ekonomi Bakanı ve Enerji Bakanı ekim ayında kalabalık bir heyetle Türkiye'yi ziyaret edecek.

- Yarın sabah sayın Merkel ile yeniden bir araya gelerek konuları etraflıca görüşme fırsatı bulacağız.

- Yarınki görüşmeyi Türkiye-Almanya arasındaki ekonomik ilişkiler noktasında önemsiyorum, yarın ekonomik ilişkilerimizi gündeme taşıyacağız.

- Katılım müzakerelerinin canlandırılması hem Türkiye'nin hem AB'nin yararına olacaktır. Almanya'nın bu konuda vereceği desteğe büyük önem veriyoruz.

- Vize serbestisi konusunda kalan 6 kriteri en kısa zamanda yerine getirmeyi planlıyoruz.

- Türkiye bölgesel konularda büyük sorumluluk üstleniyor.

- Ticari yaptırımların siyasi hedefler doğrultusunda kullanılması, ticaret kadar uluslararası güvenliğe de zarar verir.

- Spekülatif bazı dönemsel dalgalanmaların ekonomiye etkisinin sınırlı kaldığını bir kez daha ifade ediyorum.

- Türkiye ekonomisinin sağlam olduğunu Merkel'e izah ettim.

- Türkiye ekonomik saldırıları bertaraf edecek güçtedir.

- (Suçluların iadesi) Ülkelerimizin huzuru, mutluluğu için özellikle güvenlik noktasında çok büyük önem ifade ediyor.

- Ne ben Almanya'nın hukuk sistemini, mahkemelerini eleştirme hakkına sahibim ne sizler Türk yargı sistemini eleştirme hakkına sahipsiniz.

- Kendi ülkemde bile beğenmediğim kararların verildiği zamanlar olmuştur. Ama uymak durumunda kalmışımdır. Saygı duyarız, duymayız ayrı konu.

- FETÖ terör örgütünün yüzlerce mensubu (Almanya) buralarda bulunuyor.

- Türk yargısı, bırakılması gerekli olanları zaten tutuksuz yargılanmak üzere de olsa bırakmıştır. Şu anda bu kişi (Can Dündar) Türk yargısına göre bir mahkumdur, ajandır, devletin sırlarını ifşa etmiştir.

Almanya Başbakanı Merkel:

- Camilere saldırı kabul edilemez.

- Göç konusunu ele aldık.

- Terörle mücadele konusunda işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz.

- Karşılıklı iyi ilişkileri arzu ediyoruz.

- PKK, Almanya'da yasaklanmıştır, daha önceki görüşmelerimizde bunu ayrıntılı olarak ele almıştık.

- FETÖ konusunda Türkiye'nin savlarını son derece ciddiye alıyoruz. Ama PKK ile aynı değerlendirmemiz için daha çok bilgiye ve bulguya ihtiyacımız var.

- Türkiye ile terörle mücadele alanındaki işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz, içişleri bakanlıklarımız arasındaki temaslar canlandırılacak.

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