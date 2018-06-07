Erdoğan: Yıkacağım dedi, kuzu kuzu saraya geldi

07 Haziran 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarsus'ta Turizm Bölgesi ve 600 Yataklı Devlet Hastanesinin Temel Atma Töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek seferde 4 katrilyon liralık yatırımı Tarsus ve Mersin'e kazandırmış oluyoruz. Bizzat bu projeyi kendim takip ediyorum. Tarsus Kazanlı Turizm Bölgesinde yaptığımız yatırım bölge turizmi açısından inşallah bir kırılma noktası olacaktır." dedi.

Erdoğan, "Biz son 16 yıldır hiç kimseyi ötekileştirmeden, hiç kimseyi dışlamadan, şehirlerimiz, ilçelerimiz arasında ayrım yapmadan çalışıyoruz." diye konuştu.

"Biz boşu boşuna 'Yaparsa yine AK Parti yapar' demiyoruz, biz boşu boşuna 'Durmak yok yola devam' demiyoruz." diyen Erdoğan, "Biz önce hayalleri hedeflere, hedefleri gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz diğerlerinin ufkunu, havsalasını aşan projelere imza atıyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarsus'ta yaklaşık 50 bin kişiye istihdam oluşturacak 5 yeni organize sanayi bölgesi kuruyoruz." dedi.

"Sen saraya gelme fırsatını da bulamayacaksın"

"Neyi satıyorsun, neyi yıkıyorsun, neyi kaldırıyorsun? Bu millet sizi mezara gömer, mezara." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Şimdi tutmuş, çıkmış bu 'Bay İnce' çok da ince değil ya, geometrik olarak söylüyorum. Çıkmış, sarayı yıkacakmış. Senin Genel Başkanın da aynı şeyleri söylüyordu. Sonra kuzu kuzu saraya geldi ama sen saraya gelme fırsatını da bulamayacaksın. Çünkü oraya gelmek ancak milletin ferasetiyle olur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu akşam 'o sarayda' ben 2 bin 500 muhtarımıza iftar vereceğim. 2 bin 500 muhtarımızla beraber Türkiye'ye mesajımızı vereceğiz. Burası kralların değil, burası tek adamların değil, burası bu milletin temsilcisi olan muhtarların ağırlandığı mekanlardır. Sürekli ben muhtar kardeşlerimi burada ağırladım, ağırlıyorum. Bu akşam ilk defa 2 bini aşacağız." dedi.

"Onlar Türkiye'yi hala kendi bıraktıkları yerde zannediyorlar"

"Araştırma-geliştirmeden bahsediyor ama Türkiye'de 77 tane teknokent, 900 tane Ar-Ge merkezi olduğunu dahi bilmiyor." ifadesini kullanan Erdoğan, "Onlar Türkiye'yi hala kendi bıraktıkları yerde zannediyorlar. Doğru dürüst milletin içine çıkmadıkları, vatandaşın kapısını çalmadıkları, kendi kısır dünyalarına hapsoldukları için Türkiye'nin 16 yılda nereden nereye geldiğini fark etmemişler." dedi.

Kaynak: AA