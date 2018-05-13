Erdoğan'dan ABD'ye Kudüs eleştirisi

13 Mayıs 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İngiltere’de TÜRKEN Vakfı’nda konuştu.

Erdoğan, ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasıyla ilgili, "ABD insanlığın hak, adalet ve hakkaniyet şuuruyla bağdaşmayan bu adımıyla tüm ilgili BM kararlarını, hatta kendi müktesebatını bile ihlal etmiş, uluslararası toplum nezdindeki inandırıcılığına zarar vermiş ve ihtilafın çözümünde arabulucu rolünü kaybetmiştir. ABD, büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyarak, gerçekten barışı istediğini defalarca kanıtlayan Filistin tarafını cezalandırmıştır. Başta Amerika olmak üzere Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacaklarmış. Ne olarak tanırsanız tanıyın. BM'de bunun oylaması yapıldı. Kudüs, hele hele Doğu Kudüs, Filistin'in başkentidir. Bunu İslam dünyası olarak biz böyle biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA