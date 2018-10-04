Erdoğan'dan AB'ye referandum mesajı

04 Ekim 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Swiss Hotel The Bosphorus'ta düzenlenen TRT World Forum'un kapanış oturumuna katıldı.

Burada soruları yanıtlayan Erdoğan, "BM, adalet arayışına hala cevap oluşturamamıştır." dedi.

"5 daimi üye dönemi geçti"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'de beş daimi üye dönemi geçtiğinin altını çizerek şöyle devam etti:

"Niye? Bu, İkinci Dünya Savaşı'nın şartlarıydı, artık aynı şartları yaşamıyoruz, yeni bir dönüşüm, yeni bir değişime artık gitme zamanıdır."

"Alınan kararların BM'de uygulanabilirliği yok"

İsrail-filistin meselesinin hala çözüme kavuşmadığı belirten Erdoğan, "Bir İsrail meselesi, bir Filistin meselesi çözüme kavuşabiliyor mu? Kavuşamıyor. Niye? Çünkü İsrail'in aleyhinde alınmış bunca kararlar var BM'de, bu kararların hiçbirinin uygulanabilirliği yok. Niye? İsrail kabul etmedikten sonra, ona uymadıktan sonra kalkıp da kimse burada bir şey söylemiyor veya söyleyemiyor. Niye? Beş tane daimi üye ver. Bu beş daimi üyenin bir tanesi 'Hayır' diyorsa mesele bitmiştir." diye konuştu.

"5 üyenin dudakları arasında adalet tesis edilemez"

BM'de şu anda 193 ülke olduğunu ve ülkelerin dönüşümlü olarak daimi üye sıfatı kazanması gerektiği söyleyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada Birleşmiş Milletler'de şu anda 193 üye var ve bu 193 üyenin de içinde yer alacağı dönüşümlü olarak daimi üye sıfatını kazanacağı bir Birleşmiş Milletler'in oluşması gerekiyor. Eğer bu oluşmazsa 5 tane üyenin dudakları arasında bu dünyada adalet tesis edilemez, bu mümkün değil."

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yedi kıtanın yer aldığı bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi; bunu bizim başarmamız lazım."

"Bedelini ödeteceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'daki terör saldırısına ilişkin, "Terörün bedelini o teröristlere ödeteceğiz. 7 Mehmedimiz bugün şehit oldu ama duracak mıyız? Durmayacağız. Onlar bizden 7 şehit alacak biz onlardan 700 tane teröristi öldüreceğiz. Üzerine üzerine gideceğiz. Kesinlikle durmak yok." " ifadesini kullandı.

ABD tarafından Suriye'deki terör örgütlerine 19 bin TIR silah ve mühimmat gönderildiğini anımsatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Suriye'de 19 bin TIR silah, mühimmat, araç gereç oradaki terör örgütlerine getiriliyor. Kim tarafından? Amerika tarafından..."

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ne zamanki Suriye halkı seçimlerini yapar, seçimlerini yaptıktan sonra biz Suriye'yi sahiplerine terk eder oradan ayrılırız."

"1948'deki Filistin maalesef şu anda yok"

Filistin'de şu anda bir gasp söz konusu olduğunun altını çizen Erdoğan, "Şu anda bir gasp orada söz konusu. Sene 1948, Filistin'in toprak bütünlüğü neydi, İsrail'in neydi? Sene 2018, şu anda Filistin'in toprak bütünlüğü ne, İsrail'in ne? Tam tersine döndü. Yani 1948'deki Filistin maalesef şu anda yok." dedi.

AB'nin sona yaklaştığı görüşü

Erdoğan, AB'nin sona yaklaştığı görüşüne ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ben de o işaretleri görüyorum. Bir an önce de yaklaşılsa da biz de istikametimizi çizsek diye düşünüyorum. Çünkü sene 1963, sene 2018 hala bizi oyalıyorlar. Böyle bir zulüm olmaz ya böyle bir zulüm olmaz. Bizim Avrupa Birliği'ne katacağımız çok şey var. Onların da bize katacağı çok şey olabilir ama böyle giderse, bu mantıkla giderse bize düşen de herhalde 81 milyona gitmek, 81 milyon ne karar veriyor ona bakmak."

"Referandumlara aslında alışmak lazım"

Bir soru üzerine, Avrupa ülkelerinde bir sene içinde 2-3 referandum yapıldığını söyleyen Erdoğan, şunları aktardı:

"Öyle Avrupa ülkeleri var ki bakıyorsunuz bir sene içine 2, 3 referandum sıkıştırıyor. Referandumlara da aslında alışmak lazım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'nin ciddi bir reforma ihtiyacı olduğunu yineledi.

Kaynak: AA