Erdoğan'dan AB'ye üyelik sürecini canlandırma çağrısı

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İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, NATO Ankara Zirvesi marjında gerçekleşen kabulde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşı, ABD-İran gerilimi ile İsrail'in Gazze ve Lübnan başta olmak üzere bölgedeki saldırıları da değerlendirildi. Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğine katkı sunmaya devam ettiğini belirterek, NATO müttefiklik hukukuna uygun adımlar atılması beklentisini dile getirdi.

İletişim Başkanlığı'nın paylaşımı şöyle:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi (#NATOsummit) için Ankara’da bulunan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i NATO Ankara Zirvesi marjında kabul etti.

Kabulde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, her seviyede artan temasların memnuniyet verdiğini, Türkiye’nin beklentisinin Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılması olduğunu, bunun için ilgili mekanizmaların harekete geçirilmesinin ve gerekli toplantıların başlatılmasının beklendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin yıllardır Avrupa Birliği’ne aday ve Gümrük Birliği’ne üye olduğunu, atılan adımlar sayesinde Avrupa’da önemli bir üretim merkezi haline geldiğimizi, ekonomilerimizin entegre yapısının Avrupa’nın dünyaya karşı rekabet gücünü artırdığını, AB’nin ticaret ve yatırımlar konusunda yapmayı düşündüğü düzenlemelerin Türkiye’yi de kapsamasının doğal olarak beklendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa’nın güvenliğine katkı sunmak için girişimde bulunduğunu, NATO müttefiklik hukukuna uygun adımlar beklediğimizi ifade etti.

Kabulde ayrıca Türkiye’nin Ukrayna-Rusya, ABD-İran çatışmaları ile İsrail’in Gazze ve Lübnan başta olmak üzere bölgemizdeki saldırılarını sonlandırmak için attığı diplomatik adımlar ve son gelişmeler de ele alındı.