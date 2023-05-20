Erdoğan'dan Adıyaman'da önemli açıklamalar

Erdoğan'in açıklamalarından satır başları:

Sevgili Adıyamanlılar, sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Buradan sizlerin aracılığıyla Adıyaman'ın tüm ilçelerindeki, köylerindeki kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. 14 Mayıs'ta verdiğiniz güçlü destek için teşekkür ediyorum. Adıyaman tercihini bizden yana kullandı. Meclis'te de Adıyaman'ın tercihi Cumhur İttifakı oldu. Allah dayanışmamızı daim etsin diyorum. Biz bu yüreği yaralı şehrin güzel insanlarını samimiyetle seviyoruz. Sordum alanda ne kadar katılım var? Dediler ki 40 bin.

Devletimiz milletimizin yanındadır

Adıyaman'la aramızda kalpten kalbe giden bir yol var. Kem gözler bunu hiçbir zaman göremediler. Millete tepeden bakanlar bunu anlayamadılar. 50 bin deprem şehidimiz var. Deprem şehidimize bay bay Kemal'in takımı nasıl baktı? Deprem bölgesiyle ilgili bundan sonra size bir şey yok. Bu nasıl söylenir. Siz olsanız da olmasanız da devletimiz milletimizin yanındadır. AFAD'ıyla Kızılay'ıyla...Bundan sonra da yanında olacaktır.

Yanlış yaptık sorusunu kendilerine sormuyorlar

Siyasi tercihinden dolayı depremzedeleri linç edenler bunu hiçbir zaman kavrayamadılar. Makarnacı, bidon kafalı diyerek insanımızı tahkir ettiler. Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi dediler. Bu insanları aşağılamayı tercih ettiler. 1950'den beri bu kötü huylarından maalesef vazgeçmediler. İnsanlarımıza cahil diyorlar. Oylarını sattılar iftirası atıyorlar. Hatta gazete manşetlerinden küstah bir şekilde 'milletin karnı toggmuş' diyorlar. Bir kez olsun biz nerede yanlış yaptık sorusunu kendilerine sormuyorlar.

"Vatandaşımızı ayrıştıran kendileridir"

Pazar günü 17. seçimi de kaybettiler. Hatalarından dolayı çıkıp milletimizden özür dilemediler. Samimi bir özeleştiri vermediler. Milletin gönlünü kazanmak yerine korkutma siyaseti yaparak insanımızın oyunu alabileceklerini sanıyorlar.

Bunu 14 Mayıs'tan sonraki tavırlarıyla bir kez daha ispatladılar. 'Alem ayna gibidir kendi nakşını onda görürsün'. Bunların depremzedelere baktıkça gördükçe kendi yansımalarıdır. Cahil kendileridir. Vatandaşlarımızı ayrıştıran kendileridir. İnsanlarımızı kutuplaştıran kendileridir. Sanatçısından depremzedesine her türlü kötülüğü yapan kendileridir. Bu kibirli ve kaba tavırlarından asla vazgeçmiyorlar. İstiyorlar ki bunlar kimi aday gösterirlerse millet gidip tıpış tıpış oy versin. Siyasetçi demek milletin hizmetkarı demektir.

Milletin desteğini hak edeceksin. Hizmet edeceksin. Bunların hiçbirini yapmadan sandıktan çıkmayı beklemek ekmeden biçmeyi beklemek gibidir. CHP Genel Başkanı'nın durumu da aynen buna benzemiyor mu? Hep aynı şeyleri yapıyor ger defasında farklı sonuç bekliyor. Varsın bekleyedursun biz işimize bakıyoruz.

"Deprem bölgesinde temeller atıldı"

Birinci önceliğimiz depremin izlerini silerek şehirlerimizi ayağa kaldırmaktır. Şehrimize görevlendirdiğimiz bakanlarımız sahayı hiç boş bırakmadılar. Her bir vatandaşımızın sorunlarıyla ilgilendiler. İlk günlerde bazı eksikler olsa da hamdolsun bunları hızla gidererek şehrimizi yeniden ayağa kaldırmaya başladık. Giden canlarımızı gideremesek de inşallah diğer tüm kayıpları telafi etmeye kararlıyız. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Verdiğimiz sözleri yerine getirene kadar durmadan gece-gündüz çalışacağız. Temeller atıldı, inşaatlar başladı.

Daha düne kadar kalp yapmaktan parmakları nasır bağlamıştı

Yaptığı pervasız ve nefret saçan açıklamalarıyla her gün milletimizin bir kesimini hedef alıyor. Daha düne kadar kalp yapmaktan parmakları nasır bağlamıştı. Şimdi de masa yumruklamaktan elleri kırılacak.