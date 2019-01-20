Erdoğan'dan Afrin mesajı
Arin'deki saldırıyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar hiçbir zaman bizim Afrin’deki mücadelemizi yıldırmayacak. Gerek Afrin'de gerek Cerablus’ta gerek El Bab’da bizim bu sürecimiz duraksamadan devam edecektir" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nin komuta kademesi Zeytin Dalı Harekatı’nın 1. yıl dönümünde harekata katılan komandolarla Hatay'da bir araya geldi.
Akar'ın komandolara hitabı sırasında telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin kahramanlarına seslendi.
Afrin'deki saldırıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar hiçbir zaman bizim Afrin’deki mücadelemizi yıldırmayacak. Gerek Afrin'de gerek Cerablus’ta gerek El Bab’da bizim bu sürecimiz duraksamadan devam edecektir. Afrin’de verilmiş olan mücadelenin hatıralarımızda unutulmaz bir yeri olacak. Gerek TSK gerek ÖSO el ele vermek suretiyle mücadeleyi sürdürmektedir" dedi.
Zeytin Dalı Harekatı'nın yıldönümünde Afrin şehir merkezinde yolcu otobüsüne yönelik bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.