Erdoğan'dan Bahçeli'nin af çağrısına yanıt

13 Mayıs 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'nin af çağrısına yanıt verdi.

İngiltere ziyareti öncesi basın açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümetin gündeminde bir af düşüncesinin kesinlikle olmadığını bildirdi.

Bahçeli dün sosyal medyada, "Kader kurbanlarını afla taltif etmek neden akla gelmez. Kader kurbanı, mağdurları lehine düzenleme yapılmalı" şeklinde konuşmuştu.

Bahçeli'den af önerisi

İngiltere ziyareti

Erdoğan İngiltere ziyareti ile ilgili olarak, "Türkiye olarak Birleşik Krallık ile iş birliğinin gelişmesine özel önem veriyoruz. Tatlıdil Forumu'nun da buna çok büyük katkıları oluyor. Ekonomik iş birliğimizin Brexit sonrasında da kesintisiz sürmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Konut satışlarını hemen etkiledi"

Ziraat Bankası'nın faiz indirimi ile ilgili bir soru üzerine Erdoğan, "Benim faiz konusundaki kanaatlerimi biliyorsunuz. Oluyor, olacak. Hele hele 24 Haziran'dan sonra bunun şekli de oranı da çok daha farklı şekilde gelişecek. Çünkü ben faizi her türlü ekonomik ortamda kötülüğün, anası babası olarak görüyorum. İşte şurada yaptığımız son toplantıda attığımız adımlar hemen tesirini gösterdi. Şu an yüzde 0,98 bazda olarak yapıldı ve bu bile hemen konut satışlarını etkiledi. Bizim bu konulara kör olmak gibi bir olayımız olamaz. Biz şu anda iyi yoldayız. Gerek son açıklanan tedbirler, gerekse faizdeki son uygulamalar inanıyorum ki bizim çok daha iyi bir yola taşıyacaktır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan İngiltere'ye hareket etti

Basın toplantısı sonrası Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "CAN", saat 10.05'te Atatürk Havalimanı'ndan hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile bazı ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve bazı milletvekilleri de İngiltere'ye gitti.