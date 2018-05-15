Erdoğan'dan BM'ye Filistin çağrısı

15 Mayıs 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Theresa May basın toplantısı düzenledi.

May yaptığı konuşmada, Gazze'deki olaylarla ilgili bağımsız ve şeffaf soruşturma yapılması gerektiğini söyledi.

May, "İsrail'den şiddeti durdurmasını istiyoruz. İnsan hayatı kaybı trajik. Bu bir şiddet ve barış çabalarına da zarar veriyor." dedi.

May, İngiltere ile Türkiye’nin milli muharip uçak projesinin, derin ve kalıcı bir savunma ortaklığının başlangıcı olduğunu söyledi

Erdoğan ise, "İkili ticaret hacmi için hedefimiz 20 milyar dolardır. 5. nesil savaş uçağı milli muharip savaş uçağı için işbirliği yapıyoruz. Bu ziyarette de bu konuyu ele aldık. İngiltere ile terörle mücadelede de işbirliği derinleşecek." dedi.

Erdoğan Filistin ile ilgili, "Gazze sınırındaki vahşeti bir kez daha lanetliyorum. Uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletleri zaman kaybetmeksizin harekete geçmeye, (Filistin'deki) bu zulme son vermeye davet ediyorum. (ABD) Tarih seni affetmeyecek, bu gerçeği göreceğiz. İsrail'i hiç affetmeyecek, bunu da göreceğiz. Dünyaya çok güçlü mesajı İstanbul'dan vereceğiz. Kudüs'ün gerek Birleşmiş Milletler kararlarıyla gerekse uluslararası anlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan kaçınılması şarttır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca, "Bu akşam bir gelişme daha duydum, onlar (İsrail) Kudüs'teki büyükelçimizle ilgili bir karar alma noktasına gelmişler. O karar eğer arzu etmediğimiz şekilde gerçekleşecek olursa, bizim de farklı yaptırımlarımız olacaktır." dedi.

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