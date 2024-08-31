Erdoğan'dan 'Demir Kubbe'ye atıf: Çelik Kubbe sistemi geliştireceğiz

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara'da Millî Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni’ne katıldı.

Burada mezunlara seslenen Erdoğan, 'yaklaşık 40 yıl boyunca bir habis ur gibi büyüyen FETÖ ihanet çetesini söküp atmakla kalmadıklarını, orduyu her alanda daha da güçlendirdiklerini' söyledi.

'Çelik kubbemiz olacak'

Cumhurbaşkanı, insansız hava araçlarında yakaladıları ivmenin sadece dost ve kardeş halklar tarafından değil tüm dünyada gıptayla takip edildiğini dile getirdi.

Erdoğan, “Geliştireceğimiz 'Çelik Kubbe' projemizi inşallah tüm unsurlarıyla hayata geçireceğiz. Birilerinin demir kubbesi varsa bizim de çelik kubbemiz olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı, füzelerden hava savunma sistemlerine kadar Hava Kuvvetleri neye ihtiyaç duyuyorsa onu üretmenin, geliştirmenin veya tedarik etmenin gayretindende olduklarını aktardı.

'Kilit kapanacak'

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu gerçeği akıl ve basiret sahibi herkes çok rahat görebiliyor; Türkiye kendi göbeğini kendi kesmek zorunda olan bir ülkedir. Kilidi kapatacak, bölücü alçakları milletimiz ve Iraklı kardeşlerimiz için bir tehdit kaynağı olmaktan mutlaka çıkaracağız."