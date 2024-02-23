Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Günlük hayattaki sıkıntıları asla görmezden gelemeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti tarafından Balıkesir'deki Kuvayi Milliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde seçmenlerine hitap etti.

Erdoğan'ın gündeminde yerel seçimlerden enflasyona birçok konu vardı. Cumhurbaşkanı, günlük hayattaki sıkıntıların farkında olduklarını belirtirken, Suriye'nin kuzeyini de yakından takip ettikleri mesajı verdi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- İstanbul'daki komediyi görüyorsunuz, takip ediyorsunuz. Kaybedeceklerini görünce sağa sola saldırmaya başladılar. Birileri listeyi yetiştiremedik numarası ile milleti kandırmaya çalışıyorlar, kandırmaya çalışırken bile doğru düzgün yapamıyorlar. Muhalefetteki iç çekişme ayrı facia. Biz adaylarımızı belirlerken Türkiye yüzyılı profiline ayak uyduracak olmasına dikkat ettik. Onların verdiği her sözün arkasında biz varız. Hükümetimiz var cumhur ittifakı var. Muhalefet cephesinde herhangi bir ölçü yok. Kim nereyi kaparsa elinde kalıyor havasında bir süreç yaşanıyor.

'Günlük hayattaki sıkıntıları görmezden gelemeyiz'

- Huzurlu güvenli şehriler kurmak önceliklerimiz arasındadır. İnsanımızın günlük hayatındaki sıkıntıları asla görmezden gelemeyiz. Ekonomide önceliği istihdam ve üretime veriyoruz. Dünyanın başının belası olan enflasyon, bizim de canımızı yakıyor. Yol açtığı maliyetlerle birlikte asrın felaketinin faturası ile karşı karşıyayız. Onca sıkıntıya rağmen vatandaşımıza mahcup olacak kırılmaya meydan vermedik. Kovid salgınını başarı ile idare ettik. Rusya - Ukrayna savaşının ülkemize sıçramasına izin vermedik. Tüm dünyaya olumsuz etkileri olan bu savaşın sona ermesi için girişimlerimizi sürdürüyoruz.

Harekat mesajı

- Ülkemizi güneyden kuşatarak teröristtan projesi kurma hayalini delik deşik etmeyi sürdüreceğiz. Gabar'da Cudi'de bunları çökertip inlerine gömdük. Bu yıl sonuna doğru ekonomide başlayacak rahatlama ile çalışanlarımızın ve emeklilerimiz başta olmak üzere tüm kesimlerin beklentilerini karşılayacağız. Gabar'da günde 35 bin varil çıktığı andan itibaren aile kurumlarının kaynağı olacak. Ülkemizin 21 yılda demokrasi ve kalkınma adımlarını gerçekleştirmenin gerisinde korumayı başardığımız güven ve istikrar iklimi var. bu iklime sahip çıkarak ülkemize karşı kurulan sinsi niyetleri kursaklarda bırakacağız.