Erdoğan'dan Erzurumlulara: İstanbul, Ankara ve İzmir'deki kardeşlerimizi arayın

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Erzurum Miting Etkinlik ve Gösteri Alanı'ndaki mitinginde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan kente yatırımlardan bahsederken, Erzurum'un depreme hazırlanacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanının öne çıkan açıklamaları şöyle:

- AK Parti ve Cumhur İttifakı, bu milletin kökü Peygamber Efendimize ve milletimizin binlerce yıllık tarihine uzanan bir medeniyet davasının bugünkü temsilcileridir. Bizim talip olduğumuz tek miras işte bu medeniyet davası mirasıdır. Bu dava öyle büyük bir mirastır ki; onu ancak layıkıyla taşıyabilecek olanlar üstlenebilir. Milletimizin bu kutlu davasının birilerince pazarlık masalarında meze yapılmasına gönlümüz razı gelmez. Kimsenin şahsıyla meselemiz yoktur.

Ricada bulundu

- İstanbul'da Erzurumlu malum çok. İstanbul'daki Erzurumlu kardeşlerimizi arayacaksınız değil mi? Onları aman ha 31 Mart'a giderken sakın bir yanlışlık olmasın diyerek uyaracaksınız değil mi? Aynı şekilde Ankara'daki Erzurumlu kardeşlerimizi de arayacaksınız değil mi? Bitmedi. İzmir'deki Erzurumlu kardeşlerimi de arayacaksınız değil mi? Hep beraber Türkiye'yi ayağa kaldıracağız. Şimdi belediye başkanlarımızı ben sizlere emanet ediyorum.

40 bin kişi alanda

- Sorun bakalım şu anda meydan ne kadar, rakamı aldım. Bugün 40 bin. Erzurum, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Erzurum'la birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı renklerine boyamaya var mıyız?

- Biz insanlarımıza ve şehirlerimizi bu güne kadar hep eser ve hizmet siyasetiyle gösterdik. Erzurum'a 21 yılda 173 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. 107 adet sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. 13 millet bahçesi projemizden 10'unu tamamladık.

- Ülkemizin önemli deprem kuşaklarından olan Erzurum'u depreme dayanıklı bir şehir yapmaya kararlıyız. Bunun için bakanlık ve belediyeleri seferber edeceğiz. Tek parti faşizmi kalıntısı zihniyet, terör örgütü uzantılarıyla el ele vererek pusuda beklediğini her fırsatta ispatlıyor.