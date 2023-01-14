Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'askerlerle alkış polemiği' yanıtı: Tahammül edemediler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adliye Sarayı yanındaki miting alanında Marmaris-Datça Yolu, Milas İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Bodrum Devlet Hastanesi ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Buradaki konuşmasıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, "Geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç katacak bir savunma sanayi projemizin açılışında, ordumuzun komutanlarıyla birlikte yaşadığımız sevince tahammül edemediklerini hep birlikte gördük" ifadelerini kullandı.

Erdoğan şunları söyledi:

"- Bay Kemal, Sakarya Arifiye'de bu ordunun başkomutanı olarak Tayyip Erdoğan ne yaptı? Orada Fırtına obüslerinin teslim törenini yaptı. Senin hayatında, senin aklında böyle bir şey var mı, böyle bir şey yapabilir misiniz?

- Altay tanklarının teslimini yaptık Bay Kemal. Bunlarla ordumuz çok daha güçlü. Ordumuz bunlarla o terör örgütlerini ne yaptı? İnlerine gömdü inlerine. Bay Kemal, sen bu teröristlerle dirsek dirseğe dolaştın. Cezaevlerindeki teröristleri de nasıl çıkarırız diye bunun gayreti içerisindesin. Boşuna uğraşma, o teröristler öyle oralardan çıkamazlar. Ama bu şimdiden vadediyor. Yahu, Diyarbakır'da 51 vatandaşımızın ölümüne neden olan bu Demirtaş değil miydi? Şimdi çıkmış bu, 'onları çıkaracağım' diyor. Bu millet sana bu yolu açmaz. Bu millet terörden beslenenlere, kan emicilere bu ülkede yol vermez."

"Millete güvendiğini ve millete inandığını" vurgulayan Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:

"- Bu yolda böyle yürüyeceğiz. El ele yürüyeceğiz, omuz omuza yürüyeceğiz. Hak ve özgürlük denilince biz milletimizle el ele olmayı anlarız, kan emicilere asla prim vermeyiz. Ama bu zihniyet önce Sakarya Arifiye'deki fabrikanın bu seviyeye gelmesini sağlayan yatırımlarımızı sabote etmek için yapmadığını bırakmadı.

- Her türlü yalan ve iftirayı kullanarak yürüttüğü bu ihanet kampanyasında başarılı olamayan bu habis zihniyet, bu defa doğrudan kahraman ordumuzu ve şerefli komutanlarımızı hedef alarak asıl niyetini gösterdi."

"Muğla seninle gurur duyuyor" sloganları üzerine Erdoğan, "Ben de sizinle gurur duyuyorum. Gönüllerde köprüler kuralım ve destanları beraber yazalım." karşılığını verdi.

"Bunu ben söylemiyorum anayasamız söylüyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"- Her gün sınırlarımızı taciz eden Yunanistan'a, elinde on binlerce masumun kanı olan PKK'ya, ülkemizin son dönemde gördüğü en büyük ihanet çetesi olan FETÖ'ye, egemenliğimizi hedef alan ülkelere, velhasıl Türkiye ve Türk milleti düşmanlarına göstermediği, gösteremediği tepkiyi, ordumuzun komutanlarına fütursuzca sergileyen, seviyesizce hakaret eden bir kişi bu ülkenin siyasetçisi olabilir mi?

- Kardeşlerim anayasamıza göre bu kardeşiniz, bu ordunun başkomutanıdır. Bunu ben söylemiyorum anayasamız söylüyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandakilerin "Bir gece ansızın gelebiliriz." sloganları üzerine de "Aynen öyle, bir gece ansızın gelebiliriz ve geleceğiz." ifadesini kullandı.