Erdoğan'dan KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'a geçmiş olsun telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a geçirdiği rahatsızlık nedeniyle "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile telefonda görüştü.
Erdoğan, geçen günlerde rahatsızlanarak tedavi altına alınan ve taburcu edilen Erhürman'a geçmiş olsun dileklerini sundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA