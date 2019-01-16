Erdoğan'dan Münbiç saldırısı ile ilgili değerlendirme

16 Ocak 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Münbiç'teki saldırı ile ilgili, saldırıda 5 ABD askerinin öldüğü toplamda 20 kişinin hayatını kaybettiği haberlerini aldığını belirterek, saldırının ABD'nin çekilme kararını etkileme anlamına gelebileceğini söyledi.

Erdoğan, "Trump'ın çekilme kararlılığını gördüğüm için terör eylemine karşı geri durmayacağına inanıyorum. Geri durma olursa bu DEAŞ'ın zaferi olur. DEAŞ'ın üzerine üzerine gitmeye devam edeceğiz. Çünkü biz DEAŞ'ı o topraklarda bitireceğiz." dedi.

Erdoğan, "Brexit ihtimali karşısında Birleşik Krallık ile ticari, ekonomik ilişkilerimizin etkilenmemesi için görüşmelerimiz sürüyor. Vatandaşlarımızın Türkiye-Avrupa Birliği ortaklık hukukundan kaynaklanan haklarını koruyacak önlemlerin alınması için de muhataplarımızla temas halindeyiz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA