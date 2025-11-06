Erdoğan'dan Özel'in sözlerine sert tepki: Türkiye böyle bir çiğliği hak etmiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında CHP lideri Özgür Özel’in Ümraniye’de yaptığı açıklamalara da değinen Erdoğan, “Konuşan Türkiye’nin ikinci büyük partisinin genel başkanı mı, yoksa ayarları bozulmuş bir hakaret otomatı mı belli değil” diyerek sert bir yanıt verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Eşsiz kaynaklarla bezeli kütüphanelerimiz tek parti zihniyetinin tepeden inmeci uygulamalarından dolayı merhum Cemil Meriç'in benzetmesiyle birer tuğla yığınına dönüştü. Nice kuşakların geçmişiyle arasına kalın duvarlar örüldü. Yaşadığımız bütün bu olumsuzluklara rağmen yeniden ayağa kalkmayı, köklerimizle ve tarihimizle yeniden bütünleşmeyi öyle veya böyle başardık. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizi 5 yıl önce Ankara'mıza ve ülkemize kazandırdık. 5 milyon 100 bini aşkın bölümü matbu olmak üzere dijitalleştirilmiş yayınlarla birlikte 141 milyon 700 bin kaynak ile burayı dünyanın en büyük üçüncü kütüphanesi haline getirdik.

2024 yılı sonunda Kültür Bakanlığımıza bağlı halk kütüphanelerimizdeki üye sayısını 6,7 milyona, kullanıcı sayısını 38,7 milyona ve kitap sayısını da 25 milyona çıkararak tüm zamanların en büyük rekorunu kırdık. Bu yıl ise güncel üye sayımız 7,6 milyona, kitap sayımız da 25,6 milyona ulaştı. Önümüzdeki aylarda Haydarpaşa'da yine muhteşem bir kütüphanemizi hizmete açacağız.

Özgür Özel'in Ümraniye'deki sözlerine yanıt

Dün ana muhalefet partisi genel başkanının hezeyanlarını hem kendi partisi hem de ülkemiz siyaseti adına inanın hicap duyarak takip ettim. Konuşan, Türkiye’nin ikinci büyük partisinin genel başkanı mı, yoksa ayarları bozulmuş bir hakaret otomatı mı maalesef belli değil. Türkiye böyle bir siyasî üslubu, böyle bir çiğliği asla hak etmiyor. Zihin fukara olunca, akıl ukala olur; dilin de freni boşalırmış. Ortada, bakın, gerçekten üzülerek söylüyorum; zihni ile dili arasındaki bağı tamamen kopmuş, ağzından çıkanı kulağı duymayan zavallı bir şahıs var."

Ne olmuştu?

CHP lideri Özel hakkında, dün akşamki Ümraniye mitinginde İBB ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonlara tepki gösterek, Erdoğan' a seslenmiş ve "Bundan sonra, etrafındakine, talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık" ifadelerini kullanmıştı.

Bu ifadelerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel hakkında, “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlarından resen soruşturma başlattı.