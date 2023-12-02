Erdoğan'dan 'Seçil Erzan' sorusuna yanıt: Bankanın en üst düzey yöneticilerine soruşturma sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere konuştu. Erdoğan'ın gündeminde Denizbank'ın eski şube müdürü Seçil Erzan'ın oluşturduğu fon da vardı.

Erdoğan, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu, hukuksuzluk yapanın cezasını çekeceğini belirterek "Konu yargıdadır ve yargı bununla ilgili gerekli araştırmasını yapmaktadır" dedi.

Erdoğan şöyle devam etti: "Vatandaşlarımızın kolay para vaadiyle, kısa zamanda yüksek kar sunan dolandırıcıların türlü tuzaklarına düşmemelidir. Devlet tabii ki bunların peşindedir ve oyunları bozmaktadır. Ancak bu illegal fon vaatlerine, yasal olmayan yollarla elde edileceği söylenen karlara karşı halkımız çok dikkatli olmalıdır."

Banka yöneticileri de soruşturuluyor

Cumhurbaşkanı, yargı tarafından en ideal şekilde karar verileceğine inandığını belirterek "Buradan sakınma diye bir şey söz konusu değil. Bu olayda adı geçen şüphelilerle ilgili araştırmalar devam ediyor. Futbolcu arkadaşlarla ilgili de aynı şekilde süreç devam ediyor. Bankanın en üst düzey yöneticileri ile ilgili de şu anda bütün soruşturmalar devam ediyor. Öyle zannediyorum ki kısa zamanda burada da inşallah neticeleri alacağız" ifadesini kullandı.