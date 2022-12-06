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Erdoğan'dan şehit Binbaşı Mehmet Duman'ın ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan Duman'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı diledi.