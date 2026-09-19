Erdoğan’dan şehit yakınları ve gazilere mesaj: Ne gerekiyorsa yaptık, yapıyoruz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen "Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarımızın Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni"nde konuştu. Erdoğan, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına yönelik desteklerin sürdürüleceğini belirterek, "İstihdam hakkından mali ve ekonomik muafiyetlere, eğitim ücretlerinin karşılanmasından farklı alanlardaki indirimlere, pek çok sahada sizlerin hayatını kolaylaştıracak adımlar attık" dedi.

"Bizler şehitleriyle yaşayan, şühedanın emanetini baş tacı eden, ona gözü gibi bakan bir milletiz" diyen Erdoğan, şehitlerin hatırasının milletin kalbinde ve belleğinde yaşatıldığını söyledi.

"Bayrağımız rengini şehitlerimizin al kanından alıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlerin Türkiye için taşıdığı önemi şu sözlerle anlattı:

"Her şeyden önce şehitlerin ölmediğini, onların Allah katında nimetlerin en güzeliyle visale erdiklerini müjdeleyen bir inancın müntesipleriyiz. Bayrağımız rengini şehitlerimizin al kanından alıyor. Devletimiz yolunu ve yönünü şehitlerimizin canlarını ortaya koyduğu değerlere, ülkülere, hedeflere göre tayin ediyor."

Milletin şehitlerin hatırasını her şartta muhafaza ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Şahsen böyle vefakâr, böyle yüce gönüllü bir milletin evladı olduğum için Rabbime hamdediyorum" ifadelerini kullandı.

"Ne gerekiyorsa yaptık ve yapıyoruz"

Şehit yakınları ile gazilere sağlanan imkanlara da değinen Erdoğan, devlet ve hükümet olarak destek vermeye devam ettiklerini belirtti.

Erdoğan, "Devlet ve hükümet olarak şehitlerimizin emanetleri olan siz kardeşlerimiz için, aynı şekilde gazilikle müşerref olan kahramanlarımız ve yakınları için ne gerekiyorsa yaptık ve yapıyoruz" dedi.

Şehit yakınları ve gazilerin fedakârlıklarının sunulan hizmetlerle kıyaslanamayacağını ifade eden Erdoğan, "Sizlerin ödediği bedellere bu dünyada hiçbir paha biçilemez. Fakat biz yine de imkânlarımız nispetinde sizlere en güçlü desteği vermeye özen gösteriyoruz" diye konuştu.

İstihdamdan eğitime destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının hayatını kolaylaştırmak amacıyla farklı alanlarda düzenlemeler hayata geçirildiğini söyledi.

Erdoğan, "İstihdam hakkından mali ve ekonomik muafiyetlere, eğitim ücretlerinin karşılanmasından farklı alanlardaki indirimlere, pek çok sahada sizlerin hayatını kolaylaştıracak adımlar attık" ifadelerini kullandı.