Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü mesajı: Kendilerine çok şey borçluyuz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında gazilerin ve ailelerinin Gaziler Günü'nü kutlayarak, şehit ve gazilere duyduğu minneti dile getirdi.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu cennet vatanda milletimiz özgürce yaşasın diye bedel ödeyen, kendilerine çok şey borçlu olduğumuz tüm gazilerimizin ve kıymetli ailelerinin Gaziler Günü’nü tebrik ediyorum.

Hayatta olan gazilerimize bereketli ömürler diliyor, ebediyete irtihal edenlere Allah’tan rahmet niyaz ediyorum."