Erdoğan'dan tahıl koridoru mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesinde Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin hem Ukrayna'da hem de Filistin topraklarında akan kanın durması ve kalıcı barışın sağlanması için yoğun gayret gösterdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı tahıl koridorunun yeniden yapılandırılarak işler hale gelmesinin önemli olduğunu ve bunun için diplomatik temasları sürdürdüğünü söyledi.