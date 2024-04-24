Erdoğan'ın ABD gezisi iptal mi oldu? Yanıt Abdulkadir Selvi'den 'şu an için' notuyla geldi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 9 Mayıs’ta ABD’ye bir ziyaret düzenleneceği açıklanmıştı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden’ın resmi davetlesi olarak ilk kez Washington’a gidecek ve iki lider Beyaz Saray’da bir araya gelecek.

Ancak OdaTV’de yayınlanan haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İsrail’e yapılacak olan 26 milyar dolarlık yardımın onaylanması nedeniyle ABD gezisini iptal ettiği iddia edildi. Bu haber ilgili kurumlarca ne yalanlanadı ne teyit edildi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Erdoğan’ın ABD gezisine ilişkin soru işaretlerini gidermek üzere kaynaklarıyla görüştü. Selvi, “Şu an için notunu düşüyorum çünkü dış politikada çok hızlı gelişmeler yaşanıyor” diyerek şerh koştuğu haberinde şu ifadelere yer verdi:

Erdoğan'dan talimat gitmemiş

* ABD tarafı Erdoğan’ın gezisine hazırlanıyor. Zaten haberde de ABD’nin değil Erdoğan’ın iptal ettiği iddiasına yer veriliyordu. Kaynaklarımdan Türkiye cephesini de soruşturdum. İlgili birimlere Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, ABD gezisini iptal ettiğine dair bir talimat gitmemiş.

* Erdoğan geziyi iptal ederse Cumhurbaşkanlığı Dış İlişkiler ile Dışişleri Bakanlığı’nın öncelikli olarak bilgilendirilmesi gerekiyor. Erdoğan’dan iptal talimatı gelirse Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Dışişleri Bakanlığı’nın ABD’deki muhataplarını bilgilendirmeleri gerekecek. Ama o yönde bir talimat yok.

* Kısaca özetlersem ne ABD’den gezinin iptal edildiğine ilişkin bir bilgi var ne de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilgili birimlere geziyi iptal ettiğine ilişkin bir talimat gelmiş. Şu anda çalışmalar gezi yapılacak diye yürütülüyor. Bu benim 24 saat içinde ulaştığım bilgi. Yarın başka bir gelişme olursa onu da paylaşırım.

* Ama şunu net olarak söyleyebilirim. Türkiye’de de ABD’de hazırlıklar gezi yapılacak şekilde yürütülüyor.