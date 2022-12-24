Eren Abluka 18 operasyonu 4 ilde başlatıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır, Bingöl, Muş ve Batman'da "Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Operasyonu"nun başlatıldığını söyledi.
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Bakan Soylu, incelemelerde bulunduğu Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki Vali Aydın Arslan Üs Bölgesi'nde yaptığı açıklamada, 3650 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Operasyonu"nun başlatıldığını kaydetti.
İçişleri Bakanı Soylu, operasyonun, harekat bölgesinde bir tek terörist kalmayıncaya kadar devam edeceğini belirtti.
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