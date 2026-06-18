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Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili 2 gözaltı

Son dakika haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırılması olayına ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

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Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili 2 gözaltı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ'nin Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırıldığı iddiası üzerine adli soruşturma başlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Maltepe'de dün İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırıldığı bilgisine ulaşıldı, soruşturma devam ediyor" denildi.

2 şüpheli gözaltına alındı

Olaya ilişkin soruşturma devam ederken 2 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılma anına ait görüntüler ortaya çıktıİBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılma anına ait görüntüler ortaya çıktıGündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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