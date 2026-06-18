Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili 2 gözaltı
Son dakika haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırılması olayına ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.
Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ'nin Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırıldığı iddiası üzerine adli soruşturma başlatıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Maltepe'de dün İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırıldığı bilgisine ulaşıldı, soruşturma devam ediyor" denildi.
2 şüpheli gözaltına alındı
Olaya ilişkin soruşturma devam ederken 2 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA