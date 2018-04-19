Erken seçim teklifi TBMM'de kabul edildi
AK Parti'nin erken seçim önerisi kabul edildi. Erken seçimi görüşecek komisyon bu akşam toplanacak.
TBMM Genel Kurulunda, AK Parti ve MHP'nin ortak seçim önergesinin bugün TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülmesine ilişkin AK Parti Grup önerisi kabul edildi.
Erken seçimi görüşecek komisyon bu akşam 18.00'da toplanacak.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkezi'nde verdiği kahvaltıya katılmadan önce, "TBMM Komisyonu bugün, genel kurul da seçim kararı için yarın toplanabilir" açıklamasında bulunmuştu.