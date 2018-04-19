'Erken seçim' yarın genel kurulda görüşülecek
Erken seçim teklifi yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.
AK Parti ile MHP'nin erken seçim teklifi yarın TBMM Genel Kurulu'na geliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salı günkü çağrısının ardından dün yaptığı açıklamayla 24 Haziran'da erken seçim düzenleneceğini duyurmuştu.
Erken seçim yapılmasına ilişkin AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin ortak imzasıyla hazırlanan teklif dün akşam TBMM'ye sunulmuştu.
Görüşülmesi kabul edilen teklif yarınki Genel Kurul oturumunda ele alınmadan önce bu akşam TBMM Anayasa Komisyonu gündemine gelecek.
Kaynak: Reuters